Times: Борис Джонсон рискует стать премьером на день

Британские парламентарии тайно сговорились лишить основного претендента на пост премьера Великобритании Бориса Джонсона власти уже в течение суток после его избрания, сообщает The Times. Отмечается, что консерваторы готовы поддержать вотум недоверия Джонсону из-за его желания вывести страну из ЕС к 31 октября.

Основного претендента на пост премьера Великобритании Бориса Джонсона предупредили, что он рискует стать премьер-министром лишь на один день из-за тайного заговора членов парламента против него, пишет The Times.

Главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит предупредил руководителей штаба Джонсона Гэвина Уильямсона и Джеймса Уортона о существовании большой вероятности того, что политик покинет пост в результате вынесения вотума недоверия. По словам Смита, Лейбористская партия инициирует парламентское голосование уже в течение первых 24 часов пребывания Джонсона у власти.

The Times отмечает, что несколько членов парламента Великобритании могут покинуть ряды консерваторов, перейдя в другие партии и лишив тори парламентского большинства.

Кроме того, ряд британских парламентариев надеется и вовсе не допустить избрания Джонсона. Так, члены Консервативной партии планируют написать письмо покидающей пост премьер-министра Терезе Мэй, заверив её, что в случае голосования по вотуму недоверия не поддержат бывшего главу МИД страны. Как ожидается, тогда Мэй не сможет порекомендовать кандидатуру Джонсона королеве Великобритании Елизавете II, так как у него не будет большинства в палате общин.

Однако даже если это не сработает, по словам бывшего генерального прокурора Доминика Грива, значительная часть партии поддержит лейбористов, если Джонсон не откажется от плана покинуть ЕС к 31 октября 2019 года.

Вместе с тем межпарламентская группа по обсуждению вопроса выхода Великобритании из ЕС также надеется помешать Джонсону добиться брексита без сделки на проведённом с этой целью парламентском голосовании.

При этом против Джонсона готовы выступить и 26 лейбористов, стремящихся предложить собственный проект по выходу из Евросоюза. А наиболее ярые сторонники брексита в парламенте планируют объявить ему вотум недоверия осенью, если к концу октября Джонсон так и не выполнит своего обещания.

Самой серьёзной угрозой для политика The Times всё же называет вотум недоверия конца июля, так как множество парламентариев готовы допустить приход к власти главы оппозиции Джереми Корбина лишь бы остановить выход из ЕС без сделки.

«Приходит время, когда ты думаешь, что что-то станет настолько разрушительным для страны, что принимаешь решение, что единственный путь вперёд — лечь перед танками», — приводит The Times слова бывшего члена британского правительства.

При этом изданию стало известно, что высокопоставленный представитель ЕС тайно сообщил Джонсону о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель готовы сотрудничать с ним, чтобы добиться выхода Великобритании из ЕС ещё до конца лета. Несмотря на то, что они отказываются возобновлять переговоры по сделке по брекситу, в ЕС готовы переписать декларацию о будущих отношениях со страной.