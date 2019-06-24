Sun: крысы уже на кухне — британская королева в шоке от расплодившихся во дворце грызунов

Главная резиденция английской королевы – Букингемский дворец – переживает нашествие грызунов, которых необычайно много в столице Великобритании, рассказывает The Sun. Сотрудники дворца забили тревогу после того, как увидели пробегающую на кухне крысу, а сама королева, по сообщениям, находится «в ужасе» от происходящего.

Букингемский дворец вызвал службу по борьбе с грызунами, чтобы остановить нашествие мышей и крыс, пишет The Sun. По сообщениям, королева «в ужасе» от подобного соседства.

Сотрудники дворца решили позвать на помощь специалистов после того, как заметили рыскающую по кухне крысу.

«В столице просто беда с мышами и крысами, особенно в старых зданиях, — поделился в субботу с газетой своими наблюдениями анонимный источник. — Сотрудники, особенно на нижних этажах, уже привыкли к маленьким коричневым мышам, бегающим по коридорам». По его словам, с этим «почти ничего нельзя поделать», но служба по борьбе с вредителями «точно приедет, чтобы оставить яд и изучить проблему».

Как отмечает тот же источник, сотрудникам дворца — особенно тем, кто работает на кухне, — рассказали об элементарных правилах, как предотвратить распространение грызунов: «Разумеется, в приоритете гигиена и такие простые вещи, как захлопывание дверей шкафа и выметание крошек и кусочков еды».

Как напоминает издание, в прошлом году стало известно, что Великобритании угрожает нашествие суперкрыс-мутантов. Официальный представитель Британской ассоциации по контролю за вредителями признался, что грызуны с длинными хвостами стали необыкновенно устойчивы к отраве, которую им обычно дают.