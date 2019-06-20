ИноТВ Оригинал

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019

Материал представлен в переводе ИноТВ
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным откроется в четверг в полдень. Президент в 17-й раз ответит на вопросы соотечественников в прямом эфире.
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