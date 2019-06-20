«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019

15:00 Стали известны имена комментаторов игры «Спартак» — ЦСКА на летнем Кубке «Матч Премьер» Стали известно, кто прокомментирует летний матча Кубок «Матч Премьер» между московскими «Спартаком» и ЦСКА в Австрии.

14:59 В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности на 21 июня Синоптики продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области на пятницу, 21 июня, в связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

14:56 Путин прокомментировал дело Голунова Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

14:50 Курс евро обновил минимум 2019 года Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

14:39 Российские саблистки вышли в финал ЧЕ по фехтованию Женская сборная России по фехтованию на саблях вышла в финал чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.

14:36 Путин ответил на вопрос о границах своего терпения Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, что чувствует в тех случаях, когда его поручения не выполняются.

14:33 Зеленский подписал указ о создании офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.

14:32 Путин оценил эффективность борьбы с коррупцией Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.

14:20 В «Ростелекоме» прокомментировали атаку на прямую линию с президентом В «Ростелекоме» заявили о двух мощных хакерских атаках на call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

14:19 Путин рассказал, что случилось с народом чудь Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на необычный вопрос о том, куда делся народ чудь.

14:17 В Госдуме отреагировали на предложение ввести новый штраф для автомобилистов Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.

14:17 Дзюба поддержал идею Загитовой о ЧМ по фигурному катанию в России Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба поддержал идею олимпийской чемпионки Алины Загитовой о проведении чемпионата мира по фигурному катанию в России.

14:15 Путин призвал решать вопрос украинских заключённых на взаимной основе Вопрос освобождения граждан Украины, содержащихся в российских колониях и СИЗО, должен решаться на взаимной основе, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

14:14 Минстрой опроверг информацию о смене тарифов на отопление Пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщила, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы на отопление в одном доме, не существует.

14:08 Путин: в 1990-х Россия была на грани развала и утраты суверенитета Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал критику в адрес партии «Единая Россия», отметив, что в 1990-х годах страна оказалась на грани развала.

14:07 Вице-премьер Венгрии заявил, что выступает против санкций в отношении России Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт всегда открыто выступает против санкций, введённых в отношении России.

14:01 Путин прокомментировал ситуацию с «китовой тюрьмой» в Приморье Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» в Приморском крае, где в течение продолжительного времени содержится группа косаток и белух.

14:00 Во время раскопок в Москве нашли значок дворника XIX века Во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве нашли металлический значок дворника XIX века, сообщает Nation News.

14:00 СМИ: «Спартак» интересуется футболистом сборной Португалии Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Португалии и немецкого «РБ Лейпциг» Арминду Брумы.

13:55 Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы» Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы» в Приморском крае.

13:54 Call-центр прямой линии с Путиным подвергся DDoS-атаке Call-центр, принимающий звонки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа.

13:53 В Татарстане начали проверку по факту гибели двух детей при пожаре В Татарстане начали доследственную проверку по факту гибели годовалой девочки и трёхлетнего мальчика при пожаре, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

13:51 Путин оценил ситуацию с разрешением на выезд для сотрудников МВД Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с разрешением на выезд за границу для сотрудников МВД.

13:48 Цыганские семьи стали возвращаться в Чемодановку Президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов сообщил, что большая часть цыганских семей, которые приехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулись домой.

13:48 Дзюба заявил, что у него нет вопросов к Путину Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что у него нет вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

13:47 Путин назвал чушью обвинения в «оккупации» Донбасса Россией Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на обвинения в «оккупации» Донбасса Россией, назвав их полной чушью.

13:39 Уилан попросил Трампа написать твит в его поддержку Обвиняемый в шпионаже в России Пол Уилан попросил президента США Дональда Трампа о публичной поддержке.

13:38 Путин сравнил потери Запада и России от санкций Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с санкциями.

13:35 Филарет собрал собор для восстановления Киевского патриархата Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.

13:34 Путин уверен, что отношение Запада к России кардинально не изменится Отношение Запада к России в будущем кардинально не изменится, заявил российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.

13:26 Зеленский подписал первый закон Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый закон, который касается отпуска усыновителей.

13:25 Путин прокомментировал ситуацию с мусорной реформой Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с мусорной реформой в стране.

13:24 AIU получил от WADA около 110 тыс. файлов данных московской лаборатории Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 110 тыс. файлов данных из московской антидопинговой лаборатории.

13:14 Экс-посол СССР в Британии Замятин умер на 98-м году жизни Посол СССР в Великобритании в 1986—1991 годах Леонид Замятин скончался в возрасте 97 лет, сообщает Министерство иностранных дел России.

13:05 Черчесов признался, что растерялся перед началом прямой линии с Путиным Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился впечатлениями перед началом прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

13:03 СМИ: Самолёт из Симферополя возвращается в аэропорт из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург из Симферополя пассажирский лайнер экстренно возвращается в аэропорт из-за проблем с закрылками, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением региона.

12:57 Черчесов и Дзюба прибыли на прямую линию с Путиным Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и нападающий национальной команды Артём Дзюба присутствуют на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

12:49 Зеленский может перенести АП в здание бывшего музея Ленина Украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность переезда администрации президента из здания на Банковой улице в Киеве в «Украинский дом» — бывший музей Владимира Ленина на Европейской площади.

12:48 Путин назвал три основные проблемы здравоохранения Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения.

12:46 Загитова призналась, какой вопрос задала бы Путину на прямой линии Олимпийская чемпионка Пхёнчхана, а также победительница первенств Европы и мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какой вопрос хотела бы задать президенту России Владимиру Путину на прямой линии.

12:37 В МИД России рассказали о росте медико-биологической активности в соседних странах Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе II Международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил, что военная медико-биологическая активность в соседних странах в настоящее время расширяется.

12:37 Путин назвал приоритетом государства нормальный доход пенсионеров Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что приоритетом государства является нормальный доход пенсионеров.

12:36 Владелец «Спартака» рассказал о выплате агентам 700 млн рублей Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию на сайте Российского футбольного союза, согласно которой красно-белые выплатили 700 млн рублей агентам.

12:30 Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.

12:29 Путин заявил о постепенном восстановлении доходов россиян Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что проблема роста доходов россиян действительно существует.

12:21 МИД Ирана назвал провокационными действия сбитого беспилотника США Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран считает действия сбитого иранскими военными американского беспилотника провокационными и решительно осуждает их.

12:20 Путин рассказал о работе над нацпроектами Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, как идёт работа над национальными проектами.

12:19 Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО американца Уилана Мосгорсуд признал законным продление срока ареста американцу Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

12:19 Месси высказался о шансах сборной Аргентины на выход в плей-офф Кубка Америки Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о шансах своей команды на выход из группы после ничьей с Парагваем. (1:1).