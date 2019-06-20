Focus Online: число беженцев в мире достигло рекорда в 70 миллионов

По данным Агентства ООН по делам беженцев, число мигрантов по всему миру достигло рекордной цифры 70,8 млн человек. К досаде верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, справиться с проблемой мешает «кризис солидарности». При этом он похвалил Германию и призвал другие страны брать с неё пример и вкладывать средства в интеграцию беженцев, сообщает немецкий журнал Focus Online.

Из-за новых неразрешённых кризисов число беженцев по всему миру растёт и уже достигло нового рекорда, сообщает немецкий журнал Focus Online. Мигрантов и беженцев никогда ещё не было так много за всю почти 70-летнюю историю Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

К концу прошлого года из-за насилия, конфликтов, преследований или нарушения прав человека были вынуждены бежать и оказались вдали от родины 70,8 млн человек. За год до этого, по оценкам организации, это число составляло 68,5 млн человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в связи с этой проблемой очень хвалил Берлин и его решения. «Германия — это модель, которую другие страны должны копировать, — заявил он. — Страна вложила деньги в интеграцию, и это опровергает мнение, что этот кризис невозможно удержать под контролем».

С точки зрения Филиппо Гранди, канцлер Германии Ангела Меркель заплатила высокую цену за свою политику, но в конечном счёте «история рассудит, и её политика войдёт в историю в положительном ключе».

Наряду с беженцами по всему миру есть мигранты, которые ищут за границей лучших условий для жизни и работы. В 2017 году Международная организация по делам миграции оценила их число в 258 млн.

Как сообщается в статье, более половины беженцев в прошлом году были изгнаны из собственной страны. Почти 30 млн бежали через границу, причём четверо из каждых пяти оседали в соседних странах, а не в Европе или США. Самое большое бремя понесли не западные страны, где политики сегодня рассуждают о кризисе, который невозможно преодолеть. По данным Агентства ООН по делам беженцев, богатые страны приняли в общей сложности лишь 16% беженцев. Треть беженцев по всему миру нашли убежище в беднейших странах.

Говоря о проблеме, Гранди посетовал о «кризисе солидарности». Мир становится всё более разобщённым: «Совет Безопасности ООН уже даже не может найти общую позицию, когда речь идёт о гуманитарных вопросах».

По данным статистики УВКБ ООН, из пяти стран, принявших больше всего беженцев, Германия — единственное западное государство. В конце прошлого года в Германии находились 1,1 млн людей, получивших статус беженцев, а также примерно 370 тыс. соискателей, дела которых ещё находятся в рассмотрении. Больше беженцев отмечается только в Турции (3,7 млн), а также в Пакистане, Уганде и Судане.

Число новых заявлений на получение статуса беженца, поступивших от жителей Венесуэлы, резко увеличилось до 350 тыс., отмечается в отчёте УВКБ ООН. Это в три с лишним раза больше, чем было за год до этого. Таким образом, венесуэльцы составили пятую часть всех новых соискателей статуса беженца и стали крупнейшей группой, далеко опережающей выходцев из Афганистана и Сирии.

Как и за год до этого, большинство новых заявлений на получение статуса беженца зафиксировано в США — около 250 тыс. На втором месте находится Перу из-за наплыва венесуэльцев. Германия занимает третью позицию, сообщается в статистике Агентства ООН по делам беженцев. Большинство впервые поданных заявлений на получение статуса беженца в Германии исходит от сирийцев, иракцев и иранцев, пишет немецкий журнал Focus Online.