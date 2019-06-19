NBC: ООН прогнозирует — к 2100 году население Земли вырастет более чем на 3 млрд человек

К концу этого столетия население нашей планеты может вырасти до 10,9 млрд человек, пишет NBC со ссылкой на новый доклад ООН. Этот прогноз, как отмечает издание, вызвал обеспокоенность по поводу того, что рост на более чем 3 млрд может привести к ещё большему истощению природных ресурсов и ускорению глобального потепления.

В настоящий момент на Земле живёт 7,7 млрд человек. Численность населения, как ожидается, вырастет даже несмотря на то, что коэффициент рождаемости в мире продолжает снижаться. Так, в 1990 году он составлял 3,2 ребёнка на одну женщину, а в этом году всего 2,5.

По словам экспертов, коэффициент рождаемости продолжит падать, однако население нашей планеты всё равно будет расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек.

Согласно данным ООН, самыми быстрорастущими, в большинстве случаев, являются наиболее бедные регионы мира, что может привести к обострению таких проблем, как голод, бедность и миграция.

Между тем, как отмечает NBC, новый доклад Организации Объединённых Наций прогнозирует более медленный рост населения по сравнению с её предыдущим докладом, опубликованным в 2017 году. Тогда в ООН заявили о том, что к 2100 году население Земли вырастет до 11,2 млрд человек. Этот прогноз был пересмотрен в сторону снижения из-за падения коэффициента рождаемости в мире, поясняется в статье.