Frankfurter Allgemeine объяснила, почему антироссийские санкции отменять нельзя

Антироссийские санкции ЕС были сигналом, что Европа не закроет глаза на «российскую агрессию» на Украине, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Их отмена стала бы демонстративной уступкой политике Москвы и поощрением её насильственных действий. При этом Германии пришлось бы заплатить за снятие санкций высокую цену, намного превосходящую любые убытки отдельных немецких компаний, потому что она потеряла бы доверие своих союзников.

Отмена антироссийских санкций стала бы неверным сигналом для Москвы и «демонстративной уступкой перед московской политикой насилия и угроз», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

В последнее время всё больше политиков из СДПГ и ХДС, а также представителей бизнеса стали требовать отмены антироссийских санкций. Этот хор голосов звучит всякий раз, когда на повестке дня в ЕС появляется вопрос о продлении санкций. Выступающие против них политики и представители экономики говорят о необходимости создания нового доверия и о силе дипломатии, экономических убытках, упущенных возможностях и угрозе для немецких рабочих мест.

Говоря о санкциях, нужно обратиться к проблеме, которая к ним привела, — к украинскому конфликту, утверждает автор статьи Райнхард Фезер. «Кремль начал конфликт весной 2014 года и до сих пор поддерживает его», — настаивает журналист. Санкции стали реакцией на действия российского руководства, их постепенное ужесточение было ответом на рост напряжённости на востоке Украины. Наиболее резко критикуемые санкции ЕС смог ввести только после того, как в июле 2014 года был сбит пассажирский самолёт МН17 — война в Донбассе к тому моменту длилась уже на протяжении недель, подчёркивает издание.

Возможность снятия санкций ЕС связал с чётким условием — реализацией Минских соглашений, заключённых в феврале 2015 года. Ключ к решению в руках у Москвы, но она не предприняла никаких серьёзных шагов для осуществления договорённостей, уверяет немецкая газета. Поэтому нет никаких причин для отмены санкций, зато множество — для их ужесточения. В качестве примера автор приводит масштабные ограничения судоходства в Азовском море.

Некоторые противники санкций не отрицают «российскую агрессию», но утверждают, что штрафные меры ЕС ни к чему не привели, поэтому от них можно отказаться, а вместо этого сделать ставку на дипломатию. Тем самым игнорируются дипломатические усилия, которые предприняла, в частности, Германия. Также при этом не учитывается, что такие невоенные средства давления, как санкции, относятся к инструментам дипломатии, отмечается в статье.

«Конечно, санкции не побудили Кремль отдать Крым Украине и положить конец войне в Донбассе», — признаёт немецкий журналист. Однако такого эффекта никто и не ожидал. Санкции были, в первую очередь, сигналом о том, что ЕС не закроет глаза на «российскую агрессию» в отношении Украины и постарается воспрепятствовать её новым проявлениям. Многое говорит о том, что именно такая решительная реакция Запада в 2014—2015 году удержала Кремль от достижения далекоидущих целей на Украине.

Сложно оценить, какой экономический эффект в действительности имели санкции, пишет Frankfurter Allgemeine. Возможно, они в небольшой степени поспособствовали продолжающемуся экономическому ослаблению России, вызванному иными причинами. Особенно отчётливо последствия видны по ответным мерам России — её запрету на ввоз продовольствия из-за рубежа. В ЕС от него пострадали многие фермеры, в первую очередь, в Прибалтике и Польше, а в России — все потребители, из-за выросших цен, уверяет автор. Санкции ЕС, напротив, направлены исключительно против отдельных узких секторов и не препятствуют торговле с Россией в целом, как утверждают противники санкций.

Санкции сами по себе были знаком, и их отмена подала бы новый сигнал, продолжает немецкий журналист. Таким шагом ЕС демонстративно уступил бы Москве и её насильственной политике, и для Кремля это стало бы поощрением продолжать в том же духе и дальше — на Украине и в других местах, убеждён Райнхард Фезер.

В странах Восточной Европы, которые чувствуют угрозу со стороны России Путина, это было бы воспринято как сигнал о том, что ЕС больше нельзя считать надёжным партнёром, потому что он больше не придерживается демократических ценностей, когда возникают трудности. Это стало бы тяжёлым ударом по сплочённости сообщества, имеющего основополагающее значение для безопасности и благосостояния Германии, считает автор статьи.

«Цена, которую Германии пришлось бы заплатить за снятие санкций, была бы намного выше, чем любые возможные убытки российского бизнеса отдельных компаний», — утверждает журналист. По его мнению, частично ущерб будет нанесён уже в тот момент, когда голоса противников санкций станут достаточно громкими, чтобы поставить под сомнение позицию Германии. Уже сама по себе поддержка газопровода «Северный поток — 2» со стороны немецкого правительства всколыхнула среди союзников Германии былое недоверие, подпитывающееся травматическим историческим опытом XX века, заключает Frankfurter Allgemeine.