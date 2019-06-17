CNN: в России довольно сдержанно отреагировали на статью New York Times о кибератаках США

Российские СМИ довольно сдержанно отреагировали на статью The New York Times о наращивании Вашингтоном кибератак против российских электросетей, передаёт CNN. Между тем, как отмечает канал, в преддверии президентских выборов 2020 года любая попытка США занять более удачную позицию для проведения своих собственных хакерских атак против Москвы может рассматриваться как предупреждение о том, что у Америки есть возможность нанести ответный удар.
Дональд Трамп не испытывает радости и по поводу статьи The New York Times, согласно которой США усиливают кибератаки против России. Как указывает эта газета, оборонные и разведывательный ведомства США наращивают в цифровом пространстве атаки на энергосистему России, отправляя таким образом предупреждение Кремлю. О реакции со стороны России нам сейчас сообщит Мэтью Чанс.
МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: В российских СМИ реакция пока была довольно приглушённой. Государственное телевидение дало понять, что это не так уже удивительно: страны и раньше пытались проверить кибербезопасность друг друга. При этом также было указано на то, что если бы всё произошло наоборот: официальные лица России заявили бы журналистам о том, что им удалось глубоко проникнуть в инфраструктуру Соединённых Штатов, то в ответ на это (со стороны США. — ИноТВ) последовала бы истерика.
Тем не менее, в целом, откровения The New York Times, скорее всего, станут ещё одним камнем преткновения в отношениях между США и Россией, которые и без того уже напряжённые из-за того, что Россию обвиняют во вмешательстве в американскую политику, из-за войн в Сирии и на Украине, а также из-за ряда недавних заявлений администрации Трампа, например, о развёртывании дополнительного контингента американских сил в Польше.
Россия, разумеется, — и давайте не будем об этом забывать — уже проводила кибератаки против своих противников, к примеру, на Украине, в Грузии, в Эстонии. И в преддверии президентских выборов 2020 года любой шаг, направленный на то, чтобы занять более удачную позицию для проведения своих собственных кибератак против России, может рассматриваться как предупреждение, что у США есть возможность нанести ответный удар. В любом случае этот вопрос, как поговаривают, скорее всего, станет очередной зоной напряжённости между двумя лидерами в преддверии их встречи, которая по плану должна пройти на полях саммита G20 в Японии.
Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия не предоставила фактов, доказывающих причастность американца Пола Уилана к совершению каких-либо преступлений.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили полагает, что на Украине нет ни одного города с современной архитектурой из-за коррупции в стране. По его словам, в украинских городах нет соответствующей мировым стандартам современной архитектуры, но есть коррупционеры-застройщики.
Спецслужбы самопровозглашённой Донецкой народной республики установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к терактам в Донбассе, в частности к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил источник программы «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» на телеканале «Россия 1».
В здании администрации президента Украины, расположенном в центре Киева на улице Банковой, могут открыть музей государственности. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов потерпел поражение от представителя Демократической Республики Конго Илунги Макабу в поединке за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC Silver).
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.
Проект «Северный поток — 2» полностью соответствует нормам международного права, юридических оснований для его приостановки нет. С таким заявлением выступил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью «Российской газете».