Baublatt: глобальное потепление сделает огромные территории в России пригодными для жизни
От Урала до Тихого океана, 13 млн кв.км, 77% от общей территории страны — всё это об «азиатской части» Российской Федерации, пишет Baublatt.
И при этом всего лишь четверть населения России может назвать эти обширные территории своим домом, отмечает швейцарское издание.
Большая часть региона непригодна для проживания в первую очередь из-за крайне низких температур. Впрочем, в будущем ситуация может измениться, и главная тому причина — глобальное потепление.
К подобному выводу пришли учёные из Красноярского федерального исследовательского центра и американского Национального института космических полётов в ходе совместного исследования, поясняет Baublatt.
Согласно результатам исследования, к 2080 году климат в азиатской части Российской Федерации станет мягче. В результате площадь вечной мерзлоты в этом регионе сократится с 65% до 40%.
«В азиатской части России в настоящее время очень холодно», — цитирует швейцарское издание руководителя исследования, доктора Елену Парфёнову.
По её словам, в будущем в условиях более тёплого климата будет проще обеспечить продовольственную безопасность — по крайней мере, что касается сельского хозяйства. Это, однако, зависит от властей и проводимой ими политики, уточнила Парфёнова.
«Регионы с развитой инфраструктурой и высоким сельскохозяйственным потенциалом будут, судя по всему, заселены в первую очередь», — считает руководитель российско-американского исследования.
В данный момент, к сожалению, развитие инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке оставляет желать лучшего, посетовала Парфёнова.
Ссылки по теме
-
Newsweek: учёные предложили ответ на глобальное потепление — «солнечные острова»
-
Independent: ради фото в Instagram российский блогер навлёк на себя гнев исландцев
-
SZ: в Берлине «альянс за многосторонность» встал на защиту климата от Трампа
-
Bloomberg: Путин «сделал ставку» на климатические изменения — и вырвался вперёд