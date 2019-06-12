Fox: экоактивисты объявили войну «грязным» самолётам, не заботясь об альтернативе

«Охваченные экологическим паникёрством» западные левые нашли для себя новую цель — авиалинии, сообщает Fox News. Активисты требуют, чтобы компании перешли на самолёты, работающие на электрической или солнечной энергии. Но в действительности не существует никаких предпосылок, что в ближайшем времени подобные технологии смогут массово заменить двигатели внутреннего сгорания, отмечает эксперт телеканала.

Левых продолжает одолевать экологическое паникёрство. Их новая крупная цель — авиалинии. Активисты призывают тех, кто заботится об окружающей среде, полностью отказаться от полётов. Шведские либералы даже придумали для этого термин «стыд полётов», чтобы описать вину, которую они чувствуют в принципе за всё, но особенно за выбросы большего количества углерода при перелётах.

От авиалиний требуют, чтобы они разработали самолёты, работающие на электрической или солнечной энергии. Люди делают вид, что это возможно. Но так ли это на самом деле? Как скоро подобное станет возможным?

За этой темой следит Крис Хорнер. Он — старший научный сотрудник Института конкурентоспособного предпринимательства и автор книги «Неполиткорректное руководство по глобальному потеплению». Сегодня вечером он находится с нами на связи. Итак, Крис насколько реален к настоящему моменту этот самолёт, работающий от солнечной энергии?

КРИС ХОРНЕР, старший научный сотрудник Института конкурентоспособного предпринимательства: Экспериментальный самолёт, работающий на солнечной энергии, существует. Но замена воздушного флота такими самолётами произойдёт не раньше, чем из Лос-Анджелеса в Гонолулу пустят скоростной поезд, о котором, по-видимому, мечтают некоторые политики.

Реакция отрасли была показательной. Они не говорили об этом. Они рассказывали о волшебном биотопливе. Том самом биотопливе, которое стало экологической катастрофой для океанов и орангутангов.

Они говорили о прорывах в развитии аккумуляторов. Эти прорывы запаздывают на десятилетия. Они запаздывали на десятилетия ещё более века назад, когда на смену электрическому двигателю пришёл двигатель внутреннего сгорания.

Они рассказывают о незначительном повышении эффективности и тому подобном тем, кто фактически является сектой конца света, членов которой, как хорошо известно, не интересует незначительное повышение эффективности. Это сработает с обычной отраслью борцов за социальную справедливость, но, по понятным причинам, речь идёт о совершенно другой ситуации.

И я не считаю, что они (представители промышленности. — ИноТВ) очень хорошо продумали свои контраргументы. Но опять же сами отрасли, особенно авиационная, чрезмерно потворствовали экологическому паникёрству на протяжении последних десятилетий, и теперь они видят последствия такого поведения.

Разве не должен кто-нибудь обратиться к обществу и честно объяснить, к чему приведут все эти изменения, как изменится наша жизнь при Новом зелёном курсе, какими станут авиаперевозки в этих углеродно-нейтральных странах?

КРИС ХОРНЕР: Да, этот разговор давно назрел. Но я не уверен, что они (представители промышленности. — ИноТВ) до конца понимают, с чем имеют дело. Они отвечают рассказами о ежегодном повышении эффективности на 1,5% людям, которые заявляют: «Вы не понимаете, я говорю о полном отсутствии выбросов».

Как очень точно заметил один вашингтонский мудрец: «Необходимо понять, что нельзя говорить: «Нет». Поэтому вы должны предложить половину и торговаться. После этого вам останется надеяться, что, во-первых, они поймут, насколько вы незаменимы, и в итоге не доведут дело до конца. И, во-вторых, они не будут жаждать вашей крови, когда до вас дойдёт очередь».

Но, разумеется, мы говорим о совершенно ином случае. У каждого радикального движения есть элементы, которые сорвались с цепи. Некоторых из них избрали в конгресс. Любой, кто набирает больше 1 процента и стремится получить определённую партийную должность, настаивает, что они отдадут приказ об изобретении флаббера* или волшебного порошка для полётов к 2050 году с привлечением государственного финансирования.

При этом отрасли продолжают приводить в качестве ответа процент роста эффективности и тому подобное. Они давным-давно должны были объяснить: «Вот что это означает. Нельзя требовать, чтобы мы не влияли на климат. Могут погибнуть миллионы людей, если мы попытаемся или сделаем вид, что попытались».

Но авиационная промышленность реагирует очень медленно. У их лоббистов своя аудитория. Они работают с представителями Капитолийского холма, регулирующими органами, СМИ. Речь идёт о проблеме «заказчик-исполнитель». И понадобятся радикальные преобразования промышленного лобби, чтобы изменить ситуацию.

Просто интересуюсь: ведётся ли работа над каким-либо чудодейственным средством, о котором говорят все эти люди — Оказио-Кортез или Эл Гор? Джо Байден выступает с такими утверждениями. Неужели им известно о каком-то неизбежном технологическом прорыве, о котором мы ничего не знаем?

КРИС ХОРНЕР: Когда им приводишь в пример историю аккумуляторов, они говорят: «Ваша физика слишком ограниченная и патриархальная». Либо они рассказывают, что отрасль скрывает в подвале (технологический прорыв. — ИноТВ), чтобы заработать на грязном топливе.

Но если бы они (экоактивисты. — ИноТВ) перестали увиливать и говорили напрямик: «Мы можем потребовать, чтобы вы это сделали. Вы жадные, вот сами и придумывайте». Можно было бы, как они сами любят говорить, «провести эту беседу». Но взамен получается этот нечестный разговор, когда одна сторона говорит: «Как насчёт процентного улучшения?», а другая отвечает: «Нет, никаких авиаперевозок, пока не исчезнут выбросы». Этот спор всё ещё нельзя назвать аргументированным, но он назрел давным-давно.

Я не думаю, что 23-летние это понимают, но в какой-то момент они к этому придут. Крис Хорнер, спасибо вам за эту дозу реальности.

Дата выхода в эфир 11 июня 2019 года.

* Летающая резина из одноименной американской кинокомедии (прим. ИноТВ).