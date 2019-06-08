Лiгa.net: украинский суд арестовал самолёты «Руслан» российской компании

Суд в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», которые принадлежат российской авиакомпании «Волга-Днепр». Украинская сторона мотивирует своё решением тем, что лётная годность этим воздушным судам якобы была продлена незаконно, передаёт «Лiга».

Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Нацполиции арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщает «Лiга» со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы «Ильяшев и Партнёры», которая представляет интересы украинского государственного предприятия «Антонов».

Представители «Антонова» утверждают, что в результате «незаконных действий» Росавиации и AMTES GmbH самолётам Ан-124, которые эксплуатирует авиакомпания «Волга-Днепр», продлили лётную годность в обход украинской стороны. В результате безопасность эксплуатации этих воздушных судов оказалось под угрозой.

По словам «Лiги», Россия является основным потребителем «Русланов». 16 машин стоят на вооружении ВВС, 12 составляют парк грузоперевозчика «Волга-Днепр», восемь машин эксплуатирует госавиакомпания 224-й лётный отряд. При этом сама Украина использует семь Ан-124.

Самолёт считается одним из лучших в мире воздушным средством для перевозки сверхтяжёлых и негабаритных грузов благодаря удобной конструкции грузового отделения, подчёркивает «Лiга».