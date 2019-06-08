Лiгa.net: украинский суд арестовал самолёты «Руслан» российской компании

Суд в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», которые принадлежат российской авиакомпании «Волга-Днепр». Украинская сторона мотивирует своё решением тем, что лётная годность этим воздушным судам якобы была продлена незаконно, передаёт «Лiга».
Подольский районный суд Киева по ходатайству Главного управления Нацполиции арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолётов Ан-124-100 «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщает «Лiга» со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы «Ильяшев и Партнёры», которая представляет интересы украинского государственного предприятия «Антонов».
Представители «Антонова» утверждают, что в результате «незаконных действий» Росавиации и AMTES GmbH самолётам Ан-124, которые эксплуатирует авиакомпания «Волга-Днепр», продлили лётную годность в обход украинской стороны. В результате безопасность эксплуатации этих воздушных судов оказалось под угрозой.
По словам «Лiги», Россия является основным потребителем «Русланов». 16 машин стоят на вооружении ВВС, 12 составляют парк грузоперевозчика «Волга-Днепр», восемь машин эксплуатирует госавиакомпания 224-й лётный отряд. При этом сама Украина использует семь Ан-124.
Самолёт считается одним из лучших в мире воздушным средством для перевозки сверхтяжёлых и негабаритных грузов благодаря удобной конструкции грузового отделения, подчёркивает «Лiга».
Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT по итогам Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва и Пекин к 2024 году планируют удвоить товарооборот — до $200 млрд.
Бывший футболист сборной России по футболу Сергей Кирьяков выразил мнение, что главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову стоит поберечь некоторых лидеров в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие. Об этом сообщили в МВД. Ранее журналисту было предъявлено официальное обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил советник президента России, зампредседателя оргкомитета Антон Кобяков.
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе согласился с мнением представителя испанской футбольной Примеры Даниэля Серехидо, что Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В посёлке Гари Свердловской области ликвидирован пожар на территории исправительной колонии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального УФСИН Александра Левченко.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о словах представителя испанской Примеры Даниэля Серехидо, согласно которым Россия может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к депутатам Верховной рады.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что компенсация Белоруссии из-за налогового манёвра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции.