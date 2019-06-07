DM: Россия и США обвинили друг друга в «опасном маневрировании» — их корабли чуть не столкнулись

Россия и США возложили друг на друга вину в организации инцидента в Восточно-Китайском море, в рамках которого американский крейсер чуть не столкнулся с российским кораблём, пишет Daily Mirror. Как отмечает издание, суда сблизились на дистанцию 50 м, и командам пришлось прибегнуть к экстренному маневрированию, чтобы избежать столкновения.
Россия и США обвинили друг друга в том, что их действия чуть не привели к столкновению двух военных кораблей в Восточно-Китайском море, пишет Daily Mirror.
«Тихоокеанский флот Владимира Путина» обвинил американское судно USS Chancellorsville в опасном маневрировании, которое чуть не привело к столкновению. Тем не менее американские ВМС позднее сообщили, что российский большой противолодочный корабль подошёл к их кораблю так близко, что американскому экипажу пришлось «дать полный реверс и отрулить в сторону, чтобы избежать столкновения».
По версии российских ВМФ, крейсер USS Chancellorsville приблизился к большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов» на дистанцию 50 м. Москва заявила, что российскому судну пришлось совершить экстренное маневрирование, чтобы избежать столкновения.
По некоторым данным, ранее «Адмирал Виноградов», спущенный на воду в 1987 году, следил за американскими кораблями во время учений неподалёку от Гавайев летом 2016 года. Российское судно названо в честь Николая Игнатьевича Виноградова, который командовал подлодками Северного флота во время Второй мировой войны.
USS Chancellorsville обладает вооружением из управляемых ракет и скорострельных пушек. Кроме того, на борту он несёт два противолодочных вертолёта. Американский крейсер находится в строю с июля 1988 года и ранее входил в состав ударной авианосной группировки, которая приняла участие в войне в Ираке и Афганистане.
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