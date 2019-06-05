GW: ожидать от Северной Африки и Украины счастливого «польского сценария» — политическая наивность

В 1989 году Польше и ещё нескольким странам Центральной Европы повезло без кровопролития построить современное государство, экономику, связать себя с Западом и гарантировать себе безопасность, пишет польский журналист Бартош Велиньский. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что их ставили в пример странам Северной Африки и Украины, однако перспектива повтора «польского сценария» сегодня не более чем политическая наивность.

«Когда в 2011 году началась «арабская весна», мы болели за Северную Африку, чтобы там, в уставших от диктатуры странах ввели демократию. Мы должны были делиться опытом 1989 года, показывать, как найти себя в многопартийном обществе, организовывать диалог, создавать свободные СМИ, спрашивать с режима. Делегации из Польши летали на другой берег Средиземного моря, демократы из Магриба прилетали в Польшу. На мгновение мы почувствовали себя большими и нужными, потому что нас ставили в пример», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.



Но в итоге опыт Польши не особенно пригодился. Демократия зарождается лишь в небольшом Тунисе. В Египте эксперимент не удался. Ливия после свержения Каддафи пришла в упадок. В регионе слово теперь скорее имеют находящиеся под авторитарным правлением Россия, Турция и Иран, сожалеет автор.



«Украина? Она не идёт, а лишь топчется по польскому пути, или делает шаг вперёд, а потом два назад. Пять лет после «майдана», несмотря на все успехи, Европа продолжает и далее оставаться для Украины нереальной перспективой», — объясняет он.



Автор подчёркивает, что пишет об этом не для того, чтобы показать политическую наивность страны, а только чтобы склониться над счастьем, которое 30 лет назад встретило Польшу и ещё несколько стран Центральной Европы. «Получилось — ценой больших отречений, но без кровопролития — построить современное государство, экономику, связать себя с Западом и гарантировать себе безопасность», — уверяет он.



Правда, правящие в Польше на протяжении последних лет популисты раскачивают эту лодку, но они не в состоянии противостоять сопротивлению развитого за последние 30 лет открытого общества. Многие страны могут позавидовать Польше. «1989 год был одноразовым счастьем, неповторимым. И поэтому настолько ценным», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.