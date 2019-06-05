GW: ожидать от Северной Африки и Украины счастливого «польского сценария» — политическая наивность

В 1989 году Польше и ещё нескольким странам Центральной Европы повезло без кровопролития построить современное государство, экономику, связать себя с Западом и гарантировать себе безопасность, пишет польский журналист Бартош Велиньский. В издании Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что их ставили в пример странам Северной Африки и Украины, однако перспектива повтора «польского сценария» сегодня не более чем политическая наивность.
«Когда в 2011 году началась «арабская весна», мы болели за Северную Африку, чтобы там, в уставших от диктатуры странах ввели демократию. Мы должны были делиться опытом 1989 года, показывать, как найти себя в многопартийном обществе, организовывать диалог, создавать свободные СМИ, спрашивать с режима. Делегации из Польши летали на другой берег Средиземного моря, демократы из Магриба прилетали в Польшу. На мгновение мы почувствовали себя большими и нужными, потому что нас ставили в пример», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.
Но в итоге опыт Польши не особенно пригодился. Демократия зарождается лишь в небольшом Тунисе. В Египте эксперимент не удался. Ливия после свержения Каддафи пришла в упадок. В регионе слово теперь скорее имеют находящиеся под авторитарным правлением Россия, Турция и Иран, сожалеет автор.
«Украина? Она не идёт, а лишь топчется по польскому пути, или делает шаг вперёд, а потом два назад. Пять лет после «майдана», несмотря на все успехи, Европа продолжает и далее оставаться для Украины нереальной перспективой», — объясняет он.
Автор подчёркивает, что пишет об этом не для того, чтобы показать политическую наивность страны, а только чтобы склониться над счастьем, которое 30 лет назад встретило Польшу и ещё несколько стран Центральной Европы. «Получилось — ценой больших отречений, но без кровопролития — построить современное государство, экономику, связать себя с Западом и гарантировать себе безопасность», — уверяет он.
Правда, правящие в Польше на протяжении последних лет популисты раскачивают эту лодку, но они не в состоянии противостоять сопротивлению развитого за последние 30 лет открытого общества. Многие страны могут позавидовать Польше. «1989 год был одноразовым счастьем, неповторимым. И поэтому настолько ценным», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области участники акции протеста, связанной с убийством пятилетнего ребёнка пьяными правоохранителями, забросали полицейских петардами и дымовыми шашками. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Все грузовые транспортные средства и автобусы в России необходимо оснастить системой мониторинга усталости водителя (СМУВ). К такому выводу пришли инженеры из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что сообщения некоторых СМИ относительно возможного признания Вашингтоном легитимности президента САР Башара Асада в обмен на давление России на Иран, не соответствуют действительности.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne высказала мнение, что заявления украинского президента Владимира Зеленского в Брюсселе были похожи на выступления его предшественника Петра Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с «ПриватБанком», бывшим совладельцем которого является предприниматель Игорь Коломойский, он намерен «защищать только государство и граждан».
Россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона мира в лёгком весе в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242. Его соперником станет обладатель пояса временного чемпиона американец Дастин Порье.
Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал RT регистрацию депутатом Олегом Мусием в Верховной раде Украины законопроекта, предусматривающего конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.