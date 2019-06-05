DT: «великолепный профессионал» Мэй стойко выдержала совместную пресс-конференцию с Трампом

Терезе Мэй удалось сохранить лицо на пресс-конференции с Дональдом Трампом, пишет журналист Майкл Дикон в статье для The Daily Telegraph. Смущать коллегу американский президент вряд ли собирался, но его слова раз за разом ставили премьер-министра Великобритании в неловкое положение. По мнению журналиста, Мэй спас высокий профессионализм.
Даже самые ярые критики премьер-министра Великобритании должны отдать Терезе Мэй должное — она обладает «откровенно сверхчеловеческой способностьюдостойно сносить боль», пишет британский журналист-сатирик Майкл Дикон в своей статье для The Daily Telegraph.
Во вторник эта способность сыграла в пользу премьер-министра во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции.
Дикон полагает, что американский лидер не стремился смутить коллегу, однако ему это удавалось раз за разом. Так, во время своего выступления перед журналистами Трамп похвастался высоким рейтингом одобрения среди членов Республиканской партии и, повернувшись к Мэй, добавил: «Это исторический рекорд. Вы можете в это поверить? Разве это не нечто?»
Уходящей в отставку Мэй, чей рейтинг одобрения среди членов Консервативной партии «несколько ниже», оставалось лишь беспомощно улыбаться и проигнорировать обращение.
Кроме того, Трамп, вероятно, полагал, что проявил доброту в адрес коллеги, назвав Мэй «великолепным профессионалом». Возможно, предполагает автор статьи, президент просто не понимает, что это звучало как утешение выбывшего в первом раунде телевизионного соревнования участника. Всё равно что «предложить ей сувенирную футболку или ручку с логотипом шоу» вместо призового фонда. «С таким же успехом он мог сказать Мэй, что она большой молодец, и попросить студию поаплодировать ей», — саркастично замечает журналист.
Во время выступления самого британского премьера Трамп, казалось, совсем её не слушал. Президент США выглядел отстранённым и рассеянным, как будто он размышлял о чём-то более важном: «возможно, о том, какую пару носков надеть на коктейльную вечеринку посла США, или вспоминал вчерашний пудинг».
Время от времени, когда Мэй внезапно обращалась к коллеге по имени, Трамп с интересом поворачивался в её сторону, как будто видел в первый раз. Однако интерес президента угасал уже на первых предложениях, следовавших за его именем.
Британский премьер не подала виду, когда Трамп заявил, что сообщения о протестах против его приезда в Лондон — «фейковые новости», хотя с улицы доносились голоса протестующих. И даже задорно посмеялась, когда он поинтересовался у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, будет ли его основной соперник на пост главы правительства Майкл Гоув хорошим премьер-министром.
«В подобных обстоятельствах Мэй держалась очень хорошо. Но тогда она действительно великолепный профессионал», — без тени иронии замечает Дикон в статье для The Daily Telegraph.
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