Newsweek: Столтенберг заверил Северную Македонию в готовности принять страну в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует возможность вступления Северной Македонии в альянс, пишет Neswsweek. Столтенберг убеждён, что такой шаг принесёт стране «безопасность и процветание». Тем не менее американский журнал называет Северную Македонию «основным полем битвы между Россией и Западом».
Во время визита в Скопье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово приветствовать Северную Македонию в качестве очередного члена альянса, сообщает Newsweek. При этом издание отмечает, что балканская страна считается «основным полем битвы между Россией и Западом».
После встречи с премьер-министром Зораном Заевым Столтенберг заявил, что членство в НАТО принесёт «безопасность и процветание народу Северной Македонии».
Как сообщает Newsweek, вместе с генеральным секретарём в Скопье прибыли члены Североатлантического совета, то есть послы от 29 стран, входящих в НАТО, для обсуждения подготовки к вступлению страны в Европейский союз и проведению необходимых реформ.
Как ожидается, Северная Македония войдёт в состав НАТО после того, как все страны — члены альянса ратифицируют соответствующий протокол о вступлении. Однако пока это сделали всего 14 государств. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что ожидает завершения процесса присоединения к концу октября 2019 года.
Подписание этого протокола стало возможным только после того, как Скопье и Афины урегулировали давний спор о названии страны. В результате референдума страна стала называться Республика Северная Македония. Это развеяло опасения территориальных претензий со стороны Скопье на регион Македония в Греции.
В свою очередь, Россия на протяжении долгого времени высказывается против расширения НАТО на восток, в том числе вступления балканских стран, утверждая, что это подрывает безопасность на Балканах.
Тем не менее на пресс-конференции по итогам встречи с Заевым Столтенберг пообещал поддержать процесс вступления Северной Македонии.
«Важно сохранять темпы проведения реформ, так как вы готовитесь стать полноправным членом. Мы будем продолжать поддерживать вас на этом пути», — приводит Newsweek слова Столтенберга.
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