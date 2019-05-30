WSJ: к визиту Трампа в Японию имя Маккейна попытались убрать с глаз долой

Когда администрация США планировала визит американского президента в Японию на американскую базу, она попросила убрать из виду эсминец USS John S. McCain, который носит имя заклятого политического врага Трампа, сообщает The Wall Street Journal. В итоге название корабля попытались прикрыть брезентом и закрыть баржей.

Белый дом попросил американские ВМС «убрать из поля зрения» эсминец USS John S. McCain перед визитом Дональда Трампа в Японию. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на электронное письмо от 15 мая, попавшее в распоряжение газеты.

Так, перед визитом Трампа Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США пыталось согласовать условия. И помимо мест для приземления вертолёта и подготовки площадки для выступления Трампа там была директива о том, что USS John S. McCain, хоторый находится в том же порту, должен быть скрыт из виду. Причём, судя по всему, и в самом командовании тоже были удивлены таким условием.

Однако этот корабль стоит на ремонте, а значит, его сложно передвинуть. В армии всю неделю думали, что с ним делать, и в итоге накрыли брезентом название корабля и убрали с него любые напоминания о человеке, чьё имя он носит. Кроме того, к нему придвинули баржу, а морякам, на форме которых обычно написано название корабля, дали выходной. Впрочем, отмечают, что к приезду Трампа брезент уже сняли, поскольку начальство решило, что всё должно быть, как есть.

Сам Трамп по прибытии в Японию выступил перед 800 военными с речью на другом корабле, который стоял на той же базе. До этой речи он побывал на вертолётоносце JS Kaga, с которого USS John S. McCain должно было быть видно.

По словам неназванного чиновника США, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан был в курсе озабоченности по поводу присутствия эсминца, названного в честь врага Трампа. Впрочем, он отрицал, что имеет к этому какое-либо отношение.

С опровержением выступил и сам Трамп. Он написал в Twitter: «Меня не информировали ни о чём, что было бы связано с кораблём ВМС USS John S. McCain, во время моего недавнего визита в Японию», — приводит его слова The Wall Street Journal.