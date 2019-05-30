Guardian: Кнессет проголосовал за самороспуск — Израиль ждут новые выборы

Биньямин Нетаньяху не уложился в отведённые сроки для формирования правительства, и израильский парламент проголосовал за самороспуск, сообщает The Guardian. Впервые в истории в стране пройдут уже вторые выборы за один год.

После того как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сумел сформировать новое правительство, спустя лишь месяц после последних парламентских выборов Кнессет проголосовал за самороспуск, сообщает The Guardian. Теперь израильтянам снова предстоит голосовать. Новые выборы пройдут 17 сентября.

Как отмечает газета, переговоры по созданию правящей коалиции зашли в тупик, когда бывший премьер-министр и лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман отказался поддержать Нетаньяху. А премьер-министру была необходима националистическая партия Либермана, чтобы обеспечить себе большинство в парламенте.

Выступая сразу после финального голосования Кнессета, Нетаньяху обрушился с критикой на Либермана: «Из-за своего политического эго он затянул страну в ненужные выборы». Однако премьер-министр напомнил, что народ выбрал израильским лидером именно его, и заверил, что на следующих выборах он непременно победит.

Примечательно, что распустить парламент предложила партия самого Нетаньяху «Ликуд». Чтобы продлить своё пребывание у власти и собрать мажоритарную коалицию, способствовав проведению нового голосования, премьер пошёл на рискованный шаг, подчёркивает издание. Но если бы Нетаньяху этого не сделал, за истечением срока, отведённого премьеру для формирования нового правительства, президент страны Реувен Ривлин должен был бы поручить другому политику формирование новой администрации.

Этого Нетаньяху очень хотел избежать. Были опасения, что президент может доверить задачу по формированию нового правительства лидеру главной оппозиционной партии «Кахоль Лаван» отставному генералу Бенни Ганцу. На прошедших выборах его движение получило столько же мест в Кнессете, сколько и «Ликуд», но для большинства ему бы не хватило союзников.

Нетаньяху теперь рискует проиграть на вторых выборах, но, по крайней мере, у него будет время, чтобы перегруппироваться и подготовиться.

По словам The Guardian, дважды в один год выборы в Израиле никогда не проводились. Пока новое правительство не будет сформировано, Нетаньяху будет оставаться временным лидером страны. Четыре года назад израильский премьер сталкивался с точно такой же проблемой — опять-таки из-за партии Либермана. Как тогда, так и сейчас «Наш дом Израиль» хочет получить гарантии, что, примкни он к «Ликуду», Нетаньяху поддержит законопроект об обязательной военной службе для харедим, ультраортодоксальных евреев, которые сейчас не подлежат призыву. Однако для сохранения большинства премьеру нужна поддержка и самих ортодоксов, которые требуют, чтобы исключение не отменяли.

«Ликуд» полностью сдалась харедим», — пожаловался Либерман перед парламентским голосованием о роспуске.

Сегодня Нетаньяху находится под ещё более сильным давлением, поскольку ему грозят обвинения в коррупции и мошенничестве сразу по трём делам. Сам премьер-министр всё отрицает и называет возможные процессы «охотой на ведьм».