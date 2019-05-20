Bloomberg: Польше следует учиться на ошибках брексита

За последние несколько лет под руководством националистической партии «Право и справедливость» Польша стала основным полем битвы в ЕС, пишет Bloomberg. Правящую партию обвиняют в поддержке полексита, то есть выхода Польши из ЕС, однако на волне падающей популярности «Право и справедливость» пересмотрела евроскептические взгляды.

На протяжении трёх лет после победы на выборах в 2015 году польская националистическая партия «Право и справедливость» превращала страну из одного из самых преданных в «одного из самых мятежных членов ЕС», пишет Bloomberg. С тех пор в политическом лексиконе Европейского союза появилось новое слово — полексит.

Польша получает от Брюсселя больше средств, чем любая другая страна ЕС, что, как отмечает телеканал, делает выход страны из союза немыслимым. Около 90% населения поддерживают членство страны, и вероятность выхода из ЕС остаётся невысокой. Однако сам факт обсуждения полексита примечателен тем, что страна стала важнейшим полем битвы, на котором решится будущее всего континента.

В преддверии майских выборов в Европейский парламент основным аргументом оппозиции стали роль и статус Польши в Европе. Оппозиционные партии страны объединились в Европейскую коалицию и пытаются выставить Варшаву в глазах поляков европейским изгоем. При этом уже в ноябре ожидаются выборы в правительство страны.

«Суверенитет Польши зависит от существования Европейского союза. Если я прав, каждый польский патриот должен быть обеспокоен перспективой распада или даже ослабления ЕС», — отметил специалист по истории Восточной Европы и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

Председатель партии Ярослав Качиньский считает «Право и справедливость» оплотом консервативных христианских ценностей в «больной» Европе, захваченной либеральными проиммиграционными силами при поддержке лоббистов интересов ЛГБТ-сообщества.

При этом ядром Европейской коалиции Польши является партия «Гражданская платформа», основанная бывшим премьер-министром Дональдом Туском, в настоящий момент занимающим пост председателя Европейского совета. Польша была единственной из 28 стран — членов ЕС, кто проголосовал против повторного назначения активного критика правящей партии Туска в 2017 году. Основная идея кампании коалиции состоит в том, что антагонизм партии Качиньского в отношении ЕС может подорвать позиции Польши в союзе.

Во время своего визита в страну в ноябре прошлого года Туск предупредил, что брексит также не должен был случиться и Великобритания до сих пор пытается найти способ выйти из ЕС.

«Мне не важно, планирует ли Ярослав Качиньский, чтобы Польша покинула ЕС, или он только инициирует некоторые процессы, которые могут закончиться этим, — заявил Туск. — Полексит возможен не потому, что у Качиньского созрел такой план. Проблема в том, что Кэмерон также не планировал выход из Великобритании».

Тем не менее сравнительно невысокий уровень поддержки поляками правящий партии на фоне желания ЕС ограничить поддержу в адрес страны заставил правительство пересмотреть отношение к союзу.

Так, в сентябре 2018 года президент страны Анджей Дуда, сторонник партии «Право и справедливость», назвал ЕС «воображаемым сообществом, которое приносит Польше мало преимуществ». Однако сейчас лидер утверждает, что его просто неправильно поняли и на самом деле он стремится к конституционному закреплению членства в Евросоюзе.

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский назвал полексит уловкой, призванной выставить партию «врагом ЕС», которым она не является.

Однако не все жители Польши верят в смену курса правящей партии.

«Они дают нам основания опасаться, что наше присутствие в Европе стоит под вопросом. Я могу представить, что мы можем проснуться однажды и понять, что мы не в Европе», — приводит Bloomberg слова активистки Гражданской платформы Ханны Здановской.