Вести: два миллиона украинцев уедут летом в Европу на заработки

В ближайшее время Украину могут покинуть около 2 млн человек. Как пишут «Вести», сайты по трудоустройству пестрят разнообразными предложениями о сезонной работе: украинцев приглашают в Болгарию, Финляндию, Литву, Швецию и Польшу. Однако, отмечает издание, несмотря на самые щедрые обещания и перспективы, нужно понимать, что всё может оказаться не настолько радужно.

Украину могут покинуть ещё 2 млн человек. Как пишут «Вести», украинцев активно приглашают на сезонные работы в Европу: в Болгарию зовут официантов и горничных, в Финляндию, Литву, Швецию, Польшу — сборщиков ягод.

Издание отмечает, что сайты по трудоустройству пестрят разнообразными предложениями о сезонной работе.

«На работу приглашаем мужчин и женщин до 65 лет, физически здоровых и выносливых. Работа в полях, на ферме, в 30 километрах от Хельсинки, с 15 июня. Зарплата на клубнике — 8,5 евро в час, на горохе — от 0,5 —1 евро за килограмм. В конце сезона бонус — 12 процентов от зарплаты за весь период, 90 дней. График работы — минимум восемь часов в день, комбинированные смены: неделя — клубника, неделя — горох. Возможна подработка в виде сбора черники и лисичек в лесу в нерабочее время. Проживание в домиках на ферме, по 5— 6 человек в комнате, но это стоит 150 евро в месяц. Питание за свой счёт. Проезд автобусом Одесса — Киев — Финляндия за 100 евро», — рассказывает рекрутер Татьяна и уверяет, что если не лениться и немного тратить на еду, то можно легко за сезон заработать €4—5 тыс.

Как уверяет Татьяна, у них есть даже работа для пенсионеров. В Эстонию на одну из ферм, в 50 км от Таллина, они подыскивают две работящих семейных пары или же активных пенсионеров. Питание и проживание бесплатное, обратная дорога оплачивается работодателем, а зарплата чистыми €700—800 в месяц. Но нужны люди, умеющие ухаживать за садом, лесом и пчёлами.

Однако больше всего сезонной работой интересуются молодые люди. Особой популярностью пользуется работа на море, даже если денег много и не предлагают.

«Вот, скажем, в один из отелей Хорватии на берегу моря требуются горничные без опыта работы. Платят 3,5 евро в час. Работа семь часов в день, 5—6 дней в неделю, бесплатное жильё, питание во время смены. Море, солнце — мечта. Или же Болгария, где тоже постоянно набирают в отели горничных, официантов, поваров и помощников повара, посудомойщиков, портье. Минимальная зарплата — 400—500 евро», — рассказывает журналистам Татьяна.

Но отправляясь на заработки за границу, несмотря на самые щедрые обещания и перспективы, нужно понимать: всё может оказаться не настолько радужно.

«Я в прошлом году поехала работать в Польшу на одну из ферм, выращивающих салат. Адский труд — срезать листья и укладывать их в коробки. Практически весь день надо идти по рядам, не разгибаясь. За смену перерыв 30 минут, в эти минуты входит и поход в туалет, и обед. Если опоздал хоть на минуту — штраф. Проспал смену, не вышел на поле — штраф. Зарплата начисляется по нетто, хотя рабочий день минимум восемь часов — под ветром, палящим солнцем или проливным дождём. Мне теперь будут деньги предлагать, я ни за что не соглашусь на такие условия», — рассказала «Вестям» бывшая сезонная работница Анна Патык.