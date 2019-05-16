Foreign Affairs: связи между Москвой и Пекином будут существовать и после ухода Путина и Си

Сегодня Россия и Китай укрепляют свои отношения практически по всем направлениям, и это говорит о том, что связи между Москвой и Пекином будут существовать и после ухода Путина и Си. Как пишет Foreign Affairs, Китай в дальнейшем вполне может попытаться отделаться от России, но пока китайское руководство высоко ценит поддержку Путина в противодействии Вашингтону.

Россия и Китай укрепляют связи практически по всем направлениям своих отношений, но скептики в Вашингтоне считают, что опасения по поводу углубления китайско-российских отношений раздуты и две державы вряд ли заключат официальный союз. Как пишет Foreign Affairs, на самом деле вопрос о том, становятся ли Россия и Китай официальными союзниками, не актуален. Сегодня необходимо задуматься, до какого уровня будет укрепляться их партнёрство, как это повлияет на интересы США и что Вашингтон может сделать, чтобы сгладить его негативные последствия для США.

Как продолжает издание, после окончания холодной войны Россия и Китай испытывали беспокойство в отношении Соединённых Штатов и международного порядка, в котором Вашингтон доминирует, что, по их мнению, ставит их в невыгодное положение. Но хотя Россия и Китай изначально объединились на основе недовольства, их продолжающееся взаимодействие способствует более глубокому и прочному партнёрству. Поскольку Москва и Пекин взаимодействуют в областях, представляющих взаимный интерес, — от Северной Кореи до ядерной сделки с Ираном — они закладывают основу для глубокого и прочного партнёрства.

Развитию сотрудничества во многом способствовали товарищеские отношения между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Оба лидера встречаются на удивление часто. Недавно Путин принял участие во втором саммите, посвящённом инициативе Китая «Один пояс — один путь». Си приедет в Москву с ответным визитом в конце этого года. Но намного важнее то, что два государства взаимодействуют на всех уровнях своих правительств, тесно сотрудничая в таких областях, как инвестиции, транспорт, космическая навигация и разработка стратегически важных технологий, которые могут использоваться в военной сфере. Такая широкая и растущая основа сотрудничества позволяет говорить о том, что связи между Москвой и Пекином будут существовать и после ухода Путина и Си.

Как заключают авторы статьи, Китай в дальнейшем вполне может попытаться отделаться от России, но пока китайское руководство высоко ценит поддержку Путина в противодействии Вашингтону, реформировании системы глобального управления и оспаривании ценностей, лежащих в основе либерального порядка. И хотя в вопросе противодействия США Китай более осторожен, чем Россия, Пекин пользуется способностью Путина выявлять бреши в альянсах Вашингтона и отвлекать США от подъёма и растущего влияния Китая.