Bild: достучаться до избирателей — датский политик разместил свою рекламу на порносайтах

Датский депутат Йоахим Б. Ольсен нашёл свой способ привлечь максимальное число избирателей, пишет немецкий таблоид Bild. В надежде задержаться в парламенте на следующие четыре года политик разместил свою предвыборную рекламу там, где можно добиться внимания большого числа граждан, — на порносайтах.

Йоахим Б. Ольсен знает, где можно достучаться до многих, многих людей — на сайтах сексуального характера, пишет немецкий таблоид Bild.

Датский политик по прозвищу Йокке, образованному от его полного имени, призывает избирателей отдавать за него свои голоса на парламентских выборах 5 июня — через Pornhub, сообщается в статье.

Слоган его агитационной рекламы в интернете на датском языке звучит почти в рифму. На русский его можно примерно перевести следующим образом: «Как закончите мастурбировать — голосуйте за Йокке».

Как пишет немецкий таблоид, Ольсен — бывший толкатель ядра и спортсмен-олимпиец, в 2004 году он получил в Афинах серебряную медаль. В парламенте Дании он заседает с 2011 года, представляя там партию «Либеральный альянс». Датский депутат намерен сохранить за собой эту позицию на ближайшие четыре года.

К своей избирательной кампании он подошёл с юмором, отмечает Bild. На своей странице в Facebook Ольсен с подмигивающим смайлом подтверждает: «Да, это я на Pornhub. И нет, за этим нет никакого большого смысла».

Как прокомментировал агитационную кампанию депутата датский таблоид BT, «предвыборная борьба — это серьёзно, но без толики юмора тоже не обойтись», заключает Bild.