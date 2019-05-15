112: Украина ввела новые санкции против России
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
Лучшие моменты матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции.
Голландский «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, сумел в ответном матче полуфинала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы обыграть «Гронинген».
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв дал оценку сопернику по 1/4 финала чемпионата мира.
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединённые Штаты не планируют воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке.
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов считает, что шесть заброшенных шайб во втором периоде расслабили его команду.
Организаторы чемпионата мира по хоккею в Словакии определились со временем начала матчей четвертьфинальной стадии.
Правительство Карелии распределило районам республики субсидии на переселение граждан из аварийного фонда, сообщает KarelInform.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
В Карелии построят несколько новых социальных объектов. На эти цели направят более 6 млрд рублей, сообщает KarelInform.ru.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о нарушении прав жителей дома в Балашихе, которые жалуются на перебои с электроэнергией.
Форвард сборной России по хоккею поделился мнением об игре своей команды против команды Швеции (7:4).
В Дрожжановском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого погиб ребёнок, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Безопасность дорожного движения».
По итогам группового этапа чемпионата мира по хоккею сформировался рейтинг сборных, который будет учитываться при определении пар полуфиналистов турнира.
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о городской программе благоустройства берегов Москвы-реки и Сходни.
После окончания группового этапа чемпионата мира по хоккею сформированы пары 1/4 финала.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Фестиваль «Мультимир» будет проходить на ВДНХ с 30 мая по 2 июня, сообщает сайт «Москва 24».
По окончании группового этапа чемпионата мира по хоккею, состоявшегося в словацких городах Братислава и Кожице, определился соперник сборной России.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Канадские хоккеисты стали победителями группы А благодаря победе над сборной США.
Стала известна программа ежегодного фестиваля воздухоплавания «Небо: теория и практика», который состоится 25 и 26 мая на аэродроме Чёрное в 12 км от МКАД. Об этом сообщает «Дни.ру».
Петербургский аэропорт Пулково обслужил более 5 млн пассажиров за первые четыре месяца 2019 года, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Защитник сборной России Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции.
В Московском зоопарке появились на свет два кошачьих лемура.
Новый сезон проекта «Йога в парках» начнётся 1 июня в 37 столичных парках, сообщает сайт «Москва 24».
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщения об увеличении производства низкообогащённого урана в Иране.
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает URA.RU.
В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Красноярском крае 22 мая, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт регионального отделения ведомства.
Чешский вратарь «Арсенала» Петр Чех закончит спортивную карьеру после нынешнего сезона и вступит в должность спортивного директора «Челси», в составе которого отыграл 11 лет.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
В Оренбургской области завели уголовное дело против ранее судимой жительницы Акбулакского района, сообщает RIA56 со ссылкой на СУ СК России по региону.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
В Тверской области суд вынес приговор обвиняемым в незаконной рубке леса.
После проигранного первого периода российским хоккеистам удалось изменить ситуацию в матче ЧМ против сборной Швеции.
В Санкт-Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году, сообщает «ПолитЭксперт».
Хоккеисты сборной России забросили две шайбы в ворота сборной Швеции с интервалом 30 секунд в матче чемпионата мира.
Сборная России по хоккею увеличила своё преимущество в матче с действующими чемпионами мира.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразили приверженность сотрудничеству с Ираном в сфере торговли.
Отметившись взятием ворот сборной Швеции, Евгений Дадонов забросил свою седьмую шайбу на текущем чемпионате мира, что позволило ему вернуться на первое место в споре снайперов.
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России в третий раз забросила в ворота сборной Швеции.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.
Форвард сборной России Евгений Дадонов отличился заброшенной шайбой уже в седьмой раз на чемпионате мира по хоккею.
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со шведами сборной России удалось отыграться.
Более 1,2 тыс. пассажиров эвакуировали из поездов, которые застряли в тоннелях Московского метрополитена.
Россиянка Мария Шарапова оказалась в числе 104 теннисисток, заявленных на Уимблдон-2019.
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
После первого периода заключительного матча группового этапа чемпионата мира по хоккею российская сборная уступает шведской с минимальным счётом.