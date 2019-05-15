112: Украина ввела новые санкции против России

Украинский кабинет министров ввёл новые санкции в отношении России. Как пишет «112 Украина», Киев также принял решение о введении специальной пошлины на российские товары, которые будут пытаться завезти на украинские рынки.

Кабинет министров Украины ввёл новые санкции в отношении России. Как передаёт «112 Украина», об этом на заседании кабмина заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

По инициативе Минэкономразвития кабмин принял решение расширить перечень запрещённых к ввозу на Украину товаров из России. В перечень попали портландцемент, глиноземный цемент, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в виде клинкеров; фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины.

Как отметил премьер Владимир Гройсман, в перечень включили те товары, которые также изготавливают на Украине или есть возможность их замены.

Кроме того, кабмин принял решение о введении специальной пошлины на все российские товары, которые будут пытаться завезти на украинские рынки. Исключением будут только уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция. Специальную пошлину введут уже с 1 августа 2019 года.