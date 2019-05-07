Le Figaro: Мариани из Нацобъединения выступил за снятие санкций с России

Кандидат от партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент Тьерри Мариани заявил в эфире французской радиостанции, что Россия больше не представляет военной угрозы, сообщает Le Figaro. По его мнению, у Европы много общих интересов с этой страной, поэтому необходимо отменить выгодные США санкции и возобновить партнёрские отношения.

В понедельник Тьерри Мариани, выдвигающий свою кандидатуру по списку партии «Национальное объединение» (RN) на выборах в Европарламент, заявил, что Европе выгодна отмена антироссийских санкций, пишет Le Figaro. Однопартиец Марин Ле Пен особо подчеркнул, что не видит в России военной угрозы. «В этом году военный бюджет Франции даже больше, чем у России», — цитирует его интервью France Culture французская газета. Мариани делает отсылку на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), согласно которым Франция замыкает пятёрку стран с наибольшими военными расходами (€57,1 млрд), в то время как Россия занимает шестое место (€55 млрд).

«Вы думаете, что, когда страна готовится к войне, она будет сокращать свои расходы на вооружение? — приводит Le Figaro слова кандидата от Нацобъединения. — У Европы и России много общего, поэтому необходимо возобновить диалог с этой страной». Кроме того, Мариани призвал «положить конец периоду открытой напряжённости, возникшему в связи с украинским кризисом». Такой шаг, по его мнению, послужит «общим интересам».

Кроме того, в своём интервью французский политик отметил, что различные эмбарго «были введены в зависимости от того, что было выгодно США». Так, цитирует его слова французская газета, «сельскохозяйственная продукция оказалась под санкциями, однако, поскольку американцам нужна помощь России в (транспортировке. — ИноТВ) к Международной космической станции, область космических технологий не попала под эмбарго». «Неужели космическая сфера менее стратегическая, чем торговля яблоками?» — приводит в заключение вопрос Мариани Le Figaro.