CNN: Трамп упустил выгодную возможность запретить Путину вмешиваться в выборы

Не затронув в телефонных переговорах с Владимиром Путиным тему вмешательства Москвы в американские выборы, Трамп упустил возможность показать себя жёстким по отношению к России лидером и доказать, что ему для победы не нужна помощь россиян, полагает журналист CNN Фарид Закария. Как полагает Закария, нарочито обходительное отношение Трампа к президенту России — главная загадка его внешнеполитического курса.

Если послушать этот телефонный разговор, который продлился почти час, выясняется, что президент просто повторяет то, что ему говорит Путин. Не наивен ли он по отношению к Путину? Как бы вы это оценили?



ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: Давайте рассмотрим это на примере Венесуэлы — и вы мне сами скажете, что вы думаете. Итак, Путин заявил Трампу: «Венесуэла нас не интересует, мы просто хотим обеспечить для происходящего там позитивный исход». При этом трампов государственный секретарь за последние несколько недель заявил, что существование венесуэльского режима, по сути, обеспечивают именно русские; что в Венесуэле находятся сотни, а то и тысячи россиян, которые и обеспечивают этому режиму существование; а также — всего пару дней тому назад — что восстание во вторник — как вы помните, в этот день лидер венесуэльской оппозиции попытался организовать восстание, но неудачно — потерпело крах потому, что диктатора Мадуро, который должен был вот-вот сесть в самолёт и улететь в изгнание на Кубу, разубедили это делать русские, которые сказали ему: «Нет, оставайся здесь и продолжай репрессировать свой народ».



Такова точка зрения госсекретаря самого же Трампа на то, как именно участвует в этих событиях Россия. А Трамп теперь говорит: «Нет, Путин сказал мне, что они никак здесь не причастны». Ну, то есть — это же наивность как она есть.



Ясно. Но как расценивать тот факт, что Трамп во время этого телефонного разговора не велел Путину не вмешиваться в наши выборы? Это невыполнение служебных обязанностей? Что это?



ФАРИД ЗАКАРИЯ: По поводу выборов 2016-го можно говорить, что Трамп трепетно относится к этой теме и считает, что это влияет на то, как его легитимность воспринимают граждане страны — это я могу понять. Возвращаться к этому вопросу в разговоре с Путиным он не станет. Но как насчёт 2020 года? Мне кажется, что этот разговор был для Трампа удобной возможностью продемонстрировать, что он не равнодушен к этой проблеме, что он не хочет, чтобы иностранцы вмешивались в наши дела, что он готов устанавливать границы дозволенного и наконец — и это самое важное — что он убеждён в том, что ему для побед не нужна помощь россиян. Это было бы выгодно Трампу как ни крути: он показал бы жёсткую позицию по отношению к Москве, мог бы потом сказать, что обсудил с Путиным вопрос вмешательства и дал ему понять, что Вашингтон не считает подобное допустимым, и побудил бы собственное правительство к тому, чтобы предотвращать подобные шаги России. Но мы вновь возвращаемся к главной загадке внешней политики Трампа, которая заключается в том, что он никогда не высказывает Путину своего недовольства. Как я уже не раз говорил, я не знаю, почему так происходит — но я подчеркну, что во время той же пресс-конференции он, как обычно, очень много говорил об европейцах, критиковал их в связи с тем, что у нас с ними торговый дефицит. Он никогда не упускает возможность сказать что-нибудь неприятное о большинстве стран…



… включая и наших союзников.



ФАРИД ЗАКАРИЯ: Именно так. И единственное исключение — Россия.



Да, Россия — исключение. Кстати, в этой связи вспоминается тот момент во время встречи в Хельсинки, когда Трамп был рядом с Путиным. Вот он — внимание на экран.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Ко мне пришли мои люди, включая (директора национальной разведки США. — ИноТВ) Дэна Коутса и кое-кого ещё, и заявили, что по их мнению виновата Россия. Так вот, со мной тут рядом президент Путин, и он мне только что сказал, что Россия ни при чём. Скажу вот что: причин подозревать Россию я не вижу. Я очень доверяю своим главам разведслужб, но я вам скажу вот что: президент Путин категорически и энергично сегодня всё отрицал.



Такое впечатление, что он в Кремле пресс-секретарём работает, разве нет?



ФАРИД ЗАКАРИЯ: Как-то задаёшься вопросом о том, какие мысли были в голове Путина пока он стоял за той трибуной и слушал, как президент США говорит: «Мои разведслужбы говорят мне одно, но Владимир Путин это отрицает, и говорит категорически, так что верю я ему». То есть, это, наверное, самая успешная операция внешней разведки в истории — добиться, чтобы президент США поверил словам Путина несмотря на то, что его же разведслужбы на основании многочисленных источников, свидетельств, документов и так далее говорят ему обратное. Весьма впечатляет.



А вы заметили, что Трамп сказал, что Путин, цитирую, «вроде как улыбнулся», когда речь зашла о вмешательстве в выборы? Не знаю, как можно «вроде как улыбнуться» при телефонном разговоре — если это был не видеозвонок, может быть, дело в этом. Какие у вас мысли по этому поводу?



ФАРИД ЗАКАРИЯ: Все его взаимодействия с Путиным и то, как он о них говорит, очень сильно отличается от того, какими словами он описывает переговоры с западными лидерами.



А он ведь, кажется, пошутил по поводу «российского дела»? Он же всегда говорил, что оно было фальшивкой.



ФАРИД ЗАКАРИЯ: Он продолжает пытаться преуменьшить его значение. Но, как я уже говорил, эту тему лучше, так сказать, отложить в сторону — ведь от Трампа заявлений о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016-го, мы не услышим, поскольку, с его точки зрения, это будет означать, что его избрание было нелегитимным. Меня больше удивляет то, что Трамп не воспользовался этой возможностью обсудить эту тему — мы ведь наверняка знаем, что Россия продолжает свои операции: она испытывает кое-какие методы на Украине, а то, что будет испытано там, она будет пробовать и в США, и в Европе. Так что это актуальная, насущная проблема. А известно нам об этому потому, что назначенные самим Трампом главы спецслужб дают об этом показания в конгрессе.



Дата выхода в эфир 04 мая 2019 года.