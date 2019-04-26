Die Zeit: после неудачи с Трампом Ким ищет спасения в России

После неудачных переговоров с главой Белого дома во Вьетнаме северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился за помощью в Россию, сообщает Die Zeit. Долгое рукопожатие с президентом Владимиром Путиным позволило ему реабилитироваться и показать своим соотечественникам, что на международной арене его всё ещё уважают. Правда, на большую помощь со стороны Кремля Киму рассчитывать не приходится, ведь у России самой вдоволь экономических забот, отмечает автор статьи Штеффен Рихтер.

До недавних пор лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не проявлял особого интереса к России, пишет Die Zeit. Он был слишком сосредоточен на отношениях с главой Белого дома Дональдом Трампом, поэтому не спешил в Москву, хотя его приглашали туда ещё год назад, объясняет автор статьи Штеффен Рихтер.



Но после неудачного саммита в Ханое ситуация изменилась, продолжает издание. Ким рассчитывал добиться отмены санкций ООН, но американская сторона не пошла на уступки — и мероприятие завершилось досрочно. Долгое же рукопожатие с Путиным позволило Киму реабилитироваться и показать своим соотечественникам, что на международной арене его всё ещё уважают, ведь Россия — это бывшая сверхдержава, и у неё есть ядерное оружие.



Помимо общей границы, протяжённостью 17 км, Россию и Северную Корею также объединяет история, объясняет Рихтер. В своё время СССР помог прийти к власти в стране и построить новое государство дедушке Кима, Ким Ир Сену. Сейчас же Россия, а также Китай заинтересованы в ядерном разоружении Корейского полуострова.



Но в Москве считают, что Ким откажется от ядерного оружия только в крайнем случае, ведь оно обеспечивает сохранность его режима. При этом в Пекине и Москве не хотят допускать свержения Кима, ведь тогда регион может оказаться под американским влиянием, как это случилось в Южной Корее.



И всё же сейчас в ядерном конфликте между Пхеньяном и Вашингтоном главным дипломатическим партнёром Кима выступает Китай, а не Россия. Ведь Северная Корея находится в экономической зависимости от Китая. Но встретившись с Путиным, Ким хотел показать Вашингтону и Пекину, что у него есть и другие дипломатические варианты.



Путин же заинтересован в укреплении позиций России в Восточной Азии, объясняет Рихтер. Но при самом лучшем раскладе ему остаётся рассчитывать только на роль посредника между Северной Кореей и США. После встречи с Кимом глава Кремля настоял на предоставлении Северной Корее международных гарантий безопасности, а не только гарантий со стороны США, отмечает издание.



Для Ким Чен Ына ядерный конфликт напрямую связан с экономическими проблемами в его стране. Международные санкции подрывают благосостояние его государства. В России, к примеру, работают десятки тысяч северокорейских гастарбайтеров. Большая часть денег, которые они зарабатывают, уходит напрямую правительству Кима. Из-за санкций ООН им придётся вернуться на родину, поэтому Путин и Ким настаивают на ослаблении штрафных мер в обмен на уступки в ядерной программе Северной Кореи. К тому же Москва хочет участвовать в строительстве нефте- и газопроводов в КНДР, а также ремонте северокорейской железнодорожной сети. Но Путин мало что может предложить Пхеньяну, ведь в отличие от Китая у России самой вдоволь экономических забот.