Некоторые в США утверждают, что Украина и результаты президентских выборов крайне важны для будущего Запада. Однако, как пишет журналист The Washington Times, Вашингтону лучше бы обратить внимание на собственное подбрюшье и на торговую войну с Китаем, который по-настоящему угрожает Америке.

Кто победит на выборах на Украине: Пётр Порошенко или Владимир Зеленский — на самом деле неважно, пишет журналист The Washington Times Тодд Вуд. Он отмечает, что любит украинский народ, но это не имеет никакого отношения к большой политике.

Автор статьи пишет, что Украина — «очень Восточная Европа, почти Центральная Азия». Он называет Украину колыбелью славян и отмечает, что Сталин «пытался истребить там население после Второй мировой войны».

«Когда речь идёт о борьбе за сердца и умы украинцев и за возможность влиять на политику украинского правительства — это просто не наша война. Мы можем помогать, мы можем способствовать, мы можем давать им моральные, финансовые, даже некоторые военные средства для их самозащиты, но говорить, что Украина — ключевой элемент будущего Запада, это смешно», — пишет автор статьи.

По его словам, во Франции сейчас уничтожается культура, а свобода и верховенство права заменяются на шариат и «диктатуру открытых границ». «Париж крайне важен для Запада, но он умирает, как наглядно показал пожар в Нотр-Даме», — пишет автор статьи, который призывает обратить на эту проблему больше внимания.

Россия и Китай отправляют свои силы в Венесуэлу, и Штатам стоило бы задуматься об этом, а не «лицемерно морализаторствовать» по вопросу Украины, которая находится у российской границы. Однако на Украине этого слышать, конечно, не хотят, сетует журналист.

Украина не входит в НАТО, напоминает автор статьи, «и не должна войти». «Это было бы глупой, шутовской, исторической ошибкой. Зачем, ради всего святого, мы должны ставить на кон жизни американских женщин и мужчин ради нации, которая буквально стала колыбелью русского народа? Безумие», — пишет Тодд Вуд. Так что, по его словам, дальнейшее расширение НАТО стало бы глупостью. Не в интересах США приводить в альянс новые страны вроде коррумпированной Албании.

Журналист напоминает, что вообще он постоянно критикует политику Кремля, «однако Москва не собирается вторгаться в Европу». Ведь, по его словам, Москва и не может этого сделать, ей экономика не позволяет. Да, у России есть ядерное оружие, но жизненной угрозы Америке она не представляет, считает автор статьи. С Китаем же всё иначе, и именно на него нужно обратить внимание Вашингтону.

Так что слова о том, что итоги выборов на Украине важны Западу, журналист называет ложью. «Но кто-то хочет, чтобы вы так думали». И вероятно, это те же люди, что хотели, чтобы все думали, будто Трамп — российский агент. Те же люди, что хотели видеть Хиллари Клинтон президентом. Те же люди, что «хотят, чтобы нашу страну захватили с южной границы». Они называют Украину центром геополитической вселенной и при этом не замечают десятки тысяч китайских шпионов в США, милитаризацию Южно-Китайского моря, экономическую войну против американских компаний и инноваций, а также активность Китая по приобретению инфраструктуры по всему миру.

«Что случится 21 апреля на Украине, не важно для США. А важно то, что случится в переговорах по торговле с Китаем», — делает вывод журналист в статье для The Washington Times.