Швейцарский историк: Евразийский союз поможет Москве увеличить свой вес на мировой арене

Начиная с 2014 года Россия перенесла свои интеграционные устремления на Азию, что вылилось в создание ЕАЭС, пишет историк Иероним Перович в своей статье для Neue Züricher Zeitung. Сейчас союз преодолел свои первичные сложности — и его экономические показатели стремятся вверх. Кроме того, с союзом сотрудничают внерегиональные игроки: как отмечает Перович, если к зоне свободной торговли ЕАЭС присоединится Китай, он, таким образом, признает ведущую роль России в регионе.

Россия рассматривает постсоветское пространство как сферу своих интересов, пишет историк и директор Центра восточноевропейских исследований при Швейцарской высшей технической школе Иероним Перович для Neue Züricher Zeitung. Поэтому Москва пытается выстраивать тесные связи со своими соседями. Ещё в октябре 2011 года Владимир Путин представил амбициозный проект: Евразийский союз, задуманный в качестве противовеса ЕС. При этом не планировалась его изоляция от остального мира — вместе с ЕС он должен был стать зоной свободной торговли «от Лиссабона до Владивостока».

Однако начиная с 2014 года концепция «Большой Европы» уступила место концепции «Большой Евразии» — пространства, в рамках которого Россия позиционирует себя в качестве великой державы между Европой и Азией. Таким образом, Россия продолжила выстраивать свой интеграционный проект даже без Украины. При этом в Москве понимают, что проект удастся, если Россия больше не будет терять своего влияния в соседних странах, пишет издание.

Перович отмечает, что созданный в 2015 году Евразийский экономический союз стал важнейшим инструментом российского влияния в соседних странах. Помимо России, в союз входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия: они обязались создать общий рынок со свободным движением товаров, людей, услуг и капитала. Эта цель пока не достигнута, и тем не менее, ЕАЭС проявил себя как наиболее успешный интеграционный проект на постсоветском пространстве, считает историк.

Автор подчёркивает, что в рамках ЕАЭС нет активной передачи суверенных полномочий на наднациональный уровень: все важнейшие вопросы решаются в кругу лидеров стран, по принципу консенсуса. Как считает Перович, основной интерес России заключается не в экономической составляющей, а в том, что посредством создания региональных союзов Москва увеличивает свой вес на мировой арене. В ЕАЭС Россия является ведущей силой, имеющей наибольшее влияние на процесс принятия решений. При этом неверно полагать, отмечает Перович, что Россия переступает через интересы других членов союза.

По мнению автора, ЕАЭС преодолел начальные сложности: сейчас его экономические показатели идут вверх, развивается торговля. Согласно соцопросам, большинство населения приветствует сближение бывших советских республик.

Кроме того, ЕАЭС добился успехов и за пределами региона, пишет Перович: в 2016 году был заключён договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом, а в 2018 году подписаны торговые договоры с Китаем и Ираном. Также планируется создать зоны свободной торговли с Индией, Сингапуром, Египтом и Израилем. Если же в будущем удастся заключить всеобъемлющий договор о свободной торговле с Китаем, то это станет не только стимулом развития экономики, но ещё и политическим успехом Москвы, считает Перович, поскольку тогда Пекин, в определённой степени, признает ведущую роль России в регионе.

В заключение Перович отмечает, что, несмотря на увеличившийся удельный вес Азии, ЕС остаётся важнейшим торговым партнёром ЕАЭС. Однако, если отношения между Москвой и Брюсселем не нормализуются, евразийские торговые потоки продолжат смещаться в Азию.