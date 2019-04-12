Украинская правда: Порошенко нашёл виноватого в ссоре Украины с Венгрией и Польшей

Причиной напряжённости в отношениях Украины с Польшей и Венгрией частично является и внутренняя украинская политика, заявил Пётр Порошенко. Однако, как пишет «Украинская правда», Порошенко добавил, что влияние России в этих странах также накладывает негативный отпечаток на отношения между странами.
Президент Пётр Порошенко считает, что причинами напряжённости в отношениях с Польшей и Венгрией является не только внутренняя украинская политика, но и влияние России в этих странах. Как пишет «Украинская правда», об этом он заявил во время выступления на Киевском форуме по безопасности.
«Внешняя политика является продолжением внутренней политики. И ситуация по Польше и частично по Венгрии в том числе имеет истоки внутри Украины. Мы должны действовать скоординированно, и при принятии законов мы должны учитывать возможные риски и атаки на Украину», — подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что не допустит использования тяжёлых моментов истории для того, чтобы испортить отношения со стратегическими партнёрами, в том числе с Польшей.
«Именно поэтому мы стараемся, и это получается, поддерживать активный диалог с президентом Польши Анджеем Дудой, и именно поэтому я был в Люблине, где мы провели фантастическую встречу. Я подчёркиваю, что диалог с Польшей идёт в положительном направлении», — утверждает президент.
Порошенко также уверен, что внутри Польши есть силы, которые используют украинский вопрос для влияния на внутреннюю политическую ситуацию.
«Вы просили не упоминать северного соседа, но его уши там совершенно очевидны. Так же как очевидны в каждой стране Европы, потому что это целенаправленная политика атаки на Украину, это элемент гибридной войны, и вы это ярко можете увидеть в Венгрии. Посмотрите, когда изменилась позиция Венгрии: после принятия нашего закона или по возвращении из Москвы представителей венгерского правительства?» — отметил украинский президент.
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