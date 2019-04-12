Figaro: литовские судьи вспомнили 1991 год — и теперь сами под следствием

В России завели уголовное дело на литовских судей в ответ на их решение в марте, пишет Le Figaro. Ранее суд Литвы вынес приговор в отношении 66 бывших советских военных, представителей спецслужб и руководства СССР за разгон толпы, который произошёл в Вильнюсе в 1991 году.
Следственный комитет России завёл уголовное дело на литовских судей, которые в марте вынесли приговор в отношении нескольких десятков россиян по делу о событиях 1991 года, пишет Le Figaro. По мнению российских следователей, эти судьи вынесли «заведомо несправедливый приговор».
Так, литовский трибунал заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР 94-летнего Дмитрия Язова. Его обвинили в причастности к столкновениям в Вильнюсе в январе 1991 года, в результате чего погибли 14 человек и более 700 были ранены. Вместе с ним всего 66 бывших военных, руководителей Коммунистической партии и сотрудников КГБ получили приговоры до 14 лет тюрьмы.
Большинство из осуждённых — российские граждане, но есть и жители Белоруссии и Украины. Минск и Москва отказались экстрадировать своих граждан. Москва также отклонила запрос Литвы о допросе Михаила Горбачёва, управлявшего страной в то время, отмечает Le Figaro.
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