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УП: на Украину прилетят американские «Кричащие орлы»

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На Украину прибудут 150 бойцов американской 101-й воздушно-десантной дивизии. Как пишет «Украинская правда», посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что «Кричащие орлы» посетят полигон под Яворовым для тренировки украинских военных и взаимного обмена опытом.
УП: на Украину прилетят американские «Кричащие орлы»
Reuters

150 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии сухопутных войск США прибудут на полигон в украинском Яворове для обмена опытом. «Украинская правда» отмечает, что об этом написал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook. 

«Кричащие орлы летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», — написал дипломат.

По его словам, это стало возможным благодаря разговорам с начальником штаба армии США генералом Марком Милли, которого американский президент Дональд Трамп предложил на пост главы Объединённого комитета начальников штабов.

«Убедился — этот боевой генерал слов на ветер не бросает», — отметил посол.

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