УП: на Украину прилетят американские «Кричащие орлы»

12:34
Ким Чен Ына во Владивостоке будут угощать пельменями и икрой
Лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его пребывания во Владивостоке будут кормить традиционными русскими блюдами. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
12:32
ВЦИОМ назвал любимый хоккейный клуб россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках опроса, посвящённого вовлечённости россиян в хоккей, установил, какой из клубов считают любимым большинство опрошенных.
12:23
Нефтяникам выплатят до 450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо
В Министерстве финансов России заявили, что нефтяные компании получат компенсацию из средств Фонда национального благосостояния в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.
12:22
Опрос: 62% россиян не знали о проведении матчей за Кубок Гагарина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, посвящённый вовлечённости россиян в хоккей.
12:12
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
12:09
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исполнил необычный трюк на клубном стадионе «Открытие Арена».
12:07
Потребление алкоголя в России за восемь лет снизилось почти в два раза
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова представила доклад к итоговой коллегии Минздрава, в котором говорится, что потребление алкоголя в стране сократилось почти в два раза с 2011 года.
11:58
МИД России: Украина уходит от предметного разговора по делу моряков
Украина уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом говорится в комментарии МИД России по итогам состоявшихся в Гааге двусторонних консультаций по данному вопросу.
11:51
Бойко назвал законопроект о госязыке на Украине «карательным»
Один из основателей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Юрий Бойко, заявил, что законопроект о государственном языке на Украине является «карательным».
11:50
Врач «Зенита» прибыл на осмотр Кокорина в СИЗО
Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сообщил, что врач футбольного клуба «Зенит» прибыл в СИЗО «Бутырка», чтобы провести осмотр Александра Кокорина.
11:42
Акинфеев с женой снялись в музыкальном клипе группы «Руки Вверх!»
Голкипер и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев и его жена снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!».
11:38
В Забайкалье могут ввести режим ЧС федерального уровня
Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести режим ЧС федерального уровня в Забайкальском крае в связи с пожарами в регионе.
11:32
В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра
В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии новый мусорный полигон получил имя футбольного судьи Владимира Москалёва.
11:20
Пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья досрочно выдадут пенсии за май
Пенсионный фонд России собирается досрочно выплатить пенсии за май жителям населённых пунктов в Забайкалье, которые пострадали в результате бушующих в регионе пожаров.
11:20
Двукратная чемпионка ОИ в плавании завершила карьеру в 24 года
Австралийская пловчиха Бриттани Элмсли объявила о завершении спортивной карьеры.
11:17
Лавров: Россия надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва надеется на выполнение Минских соглашений новыми властями Украины.
11:16
На Украину с начала года не пустили более 2,8 тысячи россиян
Украинские пограничники не пустили на территорию страны более 2,8 тыс. граждан России с начала 2019 года. Об этом сообщил глава государственной пограничной службы Украины Пётр Цигикал.
11:13
Российский футбольный клуб может создать комплект формы с портретом Бузовой
Женский футбольный клуб «Енисей» может создать третий комплект формы — с изображением российской певицы Ольги Бузовой.
11:05
Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
11:00
Один человек погиб и пятеро пострадали из-за взрыва в Дамаске
Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате взрыва на юге Дамаска.
10:59
СМИ: Футболист «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить главного тренера
Защитник туринского «Ювентуса» Жоау Канселу поставил лайк под записью в соцсети с призывом уволить главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
10:54
НХЛ назвала тройку номинантов на «Кинг Клэнси Трофи»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трёх номинантов на награду «Кинг Клэнси Трофи».
10:53
Задержаны двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на Дагестан
Ещё двое участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
10:43
В Раде прокомментировали отставки украинских губернаторов
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, экс-кандидат в президенты страны, прокомментировал отставки украинских губернаторов.
10:34
Шойгу: США официально утвердили антироссийский характер своей ПРО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские военные в своих документах официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО.
10:32
Арбитр Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА в 26-м туре РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым рассудит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА.
10:32
Вышинский назвал ложью обвинения СБУ в свой адрес
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.
10:30
В Ассоциации дипломатов оценили слова Хантсмана об авианосцах в Средиземном море
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT заявление посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил России развёрнутой в Средиземном море группировкой американских военно-морских сил во главе с двумя авианосцами.
10:19
Лиллард установил рекорд плей-офф НБА
Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард установил рекорд результативности в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
10:15
Путин подписал закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
10:10
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на Московской конференции по безопасности.
10:02
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в среду, 24 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
09:54
На Шри-Ланке произвели ещё один контролируемый взрыв
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки произвели ещё один контролируемый взрыв в одном из ресторанов города Коломбо.
09:47
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
09:43
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
09:39
В Новой Зеландии оценили данные о связи взрывов на Шри-Ланке с атакой в Крайстчерче
В Новой Зеландии прокомментировали информацию властей Шри-Ланки, которые ранее заявили о связи серии взрывов в стране с атакой в новозеландском Крайстчерче.
09:35
Слуцкий: «Витесс» забил два мяча «Аяксу», а это не удалось сделать даже «Ювентусу»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своих подопечных от «Аякса» в матче 32-го тура голландской Эредивизи.
09:29
ОБСЕ открыта к совместной миссии с миротворцами ООН в Донбассе
ОБСЕ открыта к совместной миссии с миротворцами ООН на юго-востоке Украины, однако пока речь об этом не идёт, заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
09:25
СМИ: Сошников покинет НХЛ и проведёт следующий сезон в КХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
09:19
Глава полиции Одесской области Украины решил уйти в отставку
Начальник главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин принял решение уйти в отставку по собственному желанию.
09:07
В Мьянме заявили о заинтересованности в покупке оружия у России
Главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заявил, что страна заинтересована в новых закупках вооружений у России.
09:00
«Сан-Хосе» взял верх над «Вегасом» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:59
Генсек ОБСЕ намерен обсудить с Лавровым ситуацию с Вышинским
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил о намерении обсудить на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
08:52
«Бостон» выиграл у «Торонто» решающий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:47
Число задержанных в связи со взрывами на Шри-Ланке превысило 60
Власти Шри-Ланки задержали более 60 человек в связи с серией терактов в стране.
08:44
Сборная России потерпела первое поражение на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Испании в матче чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар в норвежском Ставангере.
08:37
«Филадельфия», «Торонто» и «Портленд» вышли во второй раунд плей-офф НБА
«Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» пробились во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:37
Пенс заявил, что с нетерпением ждёт начала работы с Зеленским
Вице-президент США Майк Пенс на своей странице в Twitter написал, что с нетерпением ждёт начала совместной работы с новым главой Украины Владимиром Зеленским.
08:28
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
08:24
«Реал» потерял шансы на победу в Примере
Мадридский футбольный клуб «Реал» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в испанской Примере.