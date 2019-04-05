СТРАНА: украинский министр пообещал въехать в Москву на танке

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян снова выступил со скандальным заявлением. Как пишет «СТРАНА», в ответ на предложение Союза транспортников России прислать украинского представителя для обсуждения единого транспортного пространства, Омелян пообещал въехать в Москву на танке.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, против которого закрыли дело о незаконном обогащении, снова выступил со скандальным заявлением. Как пишет «СТРАНА», в ответ на предложение Союза транспортников России прислать украинского представителя для обсуждения единого транспортного пространства Омелян пообещал въехать в Москву на танке.

Об этом министр написал в своём Facebook, опубликовав и приглашение Союза транспортников России.

«Мне в Маскву, па делу, срочно! Они уже все в КВН записались? То позавчера «давайте восстановим авиационное сообщение», то сегодня: 23 апреля в Москве приглашаем обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза, «членом которого является Украина по поручению Путина».





Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь! А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью «На Москву». Повторим поход Сагайдачного», — написал Омелян.

Как напоминает издание, участниками Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций, а также его учредителями являются крупнейшие транспортные, автодорожные, экспедиторские и логистические союзы, ассоциации и объединения России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда ещё ходят, но их число уменьшилось в разы.