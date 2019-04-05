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Hill: американцы потеряли интерес к «российскому вмешательству»

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Подавляющее большинство американцев не считает «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года приоритетной темой, пишет The Hill со ссылкой на мнение аналитика Дэвида Байлера. Как отмечает газета, избирателей в США куда больше беспокоят насущные проблемы: экономика, миграция и здравоохранение.
Hill: американцы потеряли интерес к «российскому вмешательству»
Reuters

Специалист по анализу данных The Washington Post Дэвид Байлер заявил, что большинство американцев не считает «российское вмешательство» в выборы приоритетной темой, пишет The Hill.

«Рейтинг одобрения президента сейчас в основном стабилен, и это вызвано тем, что избиратели не думают о России так много, как о других вопросах», — отметил эксперт.

«Если вы посмотрите на регулярно публикуемые опросы, если вы посмотрите на результаты промежуточных выборов 2018 года и данные опросов, проводимых по их следам, то вы увидите, что реально людей интересует экономика и здравоохранение — те темы, которые всплывают на каждом избирательном цикле, — добавил он. — Россия, пожалуй, в этом списке находится довольно низко».
 
По данным опроса Gallup, 15% американцев самыми важными считают проблемы в экономической плоскости, в то время как 83% избирателей больше беспокоят такие вопросы, как иммиграция и здравоохранение. Что же касается России, то лишь 0,5% считают её самой важной проблемой, с которой на данный момент столкнулась Америка.
 
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр опубликовал резюме доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. В этом документе он сообщил, что Мюллер не нашёл доказательств сговора между членами избирательной кампании Трампа и Москвой, напоминает The Hill.
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