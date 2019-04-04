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112: украинский министр назвал условия прямого авиасообщения между Киевом и Москвой

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил против переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения. Как пишет «112 Украина», чиновник заявил, что это можно будет сделать только после возврата Крыма и выплаты репараций.
112: украинский министр назвал условия прямого авиасообщения между Киевом и Москвой
Reuters
Министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил против переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения. Как передаёт «112 Украина», чиновник заявил, что это можно будет сделать только после «возврата Крыма* и восточных территорий в состав Украины».
 
«После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернёмся к переговорам с Московией, Татарстаном, Чечнёй и Сибирью по вопросам пролёта над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины», —  заявил Омелян. 
 
Как напоминает канал, ранее кабинет министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией. В ответ на это Росавиация предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения на регулярной и чартерной основе между странами. 
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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