112: украинский министр назвал условия прямого авиасообщения между Киевом и Москвой

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил против переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения. Как пишет «112 Украина», чиновник заявил, что это можно будет сделать только после возврата Крыма и выплаты репараций.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил против переговоров с Россией о возобновлении прямого авиасообщения. Как передаёт «112 Украина», чиновник заявил, что это можно будет сделать только после «возврата Крыма* и восточных территорий в состав Украины».

«После возвращения оккупированного Крыма и восточных территорий Украины, выплаты репараций за почти 400 лет оккупации мы обязательно вернёмся к переговорам с Московией, Татарстаном, Чечнёй и Сибирью по вопросам пролёта над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины», — заявил Омелян.

Как напоминает канал, ранее кабинет министров Украины запретил нерегулярное прямое авиасообщение с Россией. В ответ на это Росавиация предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения на регулярной и чартерной основе между странами.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

