Der Tagesspiegel: Берлин не признал представителя Гуаидо новым послом Венесуэлы в Германии

Министерство иностранных дел ФРГ отказалось признавать представителя «самопровозглашённого президента» Хуано Гуаидо новым послом Венесуэлы в Германии, сообщает Der Tagesspiegel. И это притом что Отто Гебауэр уже приступил к поискам бюро в Берлине и уже считает себя посланником венесуэльского народа, отмечает издание.

Недавно страны Европейского союза, в том числе Германия, признали временным президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи южноамериканской страны Хуано Гуаидо, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Вот только Министерство иностранных дел ФРГ отказалось признавать отправленного «самопровозглашённым президентом» в Берлин нового венесуэльского посла, отмечает автор статьи Георг Измар.

И это притом что Отто Гебауэр, сын немца и венесуэлки, уже приступил к поискам бюро в немецкой столице и уже считает себя новым послом Венесуэлы в Германии, подчёркивает журналист Der Tagespiegel.

А ведь в самом начале, напоминает Измар, глава МИД ФРГ Хайко Маас даже не смог правильно выговорить имя бывшего председателя венесуэльского парламента. Хуан Гуаидо, которого немецкий министр лично признал временным президентом, невольно превратился тогда в Хуано Гуаидано, уточняет автор статьи.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Германии признало, что общалось с Отто Гебауэром — в последний раз 13 марта. Действующий посол Венесуэлы, однако, по-прежнему находится в Берлине, тогда как «посланник Гуаидо Гебауэр ещё даже не нашёл себе бюро», вносит ясность Георг Измар.

«Ни одно правительство в Европейском союзе до сих пор не признало нас в качестве послов. Нас считают представителями переходного правительства Хуана Гуаидо», — заявил Отто Гебауэр в интервью Der Tagesspiegel.

По мнению автора статьи, Венесуэла — это «загадка во многих отношениях», и, похоже, Германия и Евросоюз «разгадали её неверно».

«Они думали, что им удастся быстро совершить переворот, если они признают молодого Гуаидо вслед за президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом», — поясняет журналист немецкого издания.