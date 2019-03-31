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Le Parisien: французы поддерживают идею европейской армии, но не верят в её осуществление

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По результатам последнего опроса общественного мнения, большинство французов поддерживают идею создания общеевропейской армии, предложенную Эммануэлем Макроном, сообщает Le Parisien. По убеждению опрошенных, объединённая армия необходима ЕС для противостояния России и Владимиру Путину. При этом, будучи реалистами, граждане Франции сомневаются, что подобная структура когда-либо увидит свет, отмечает издание.
Le Parisien: французы поддерживают идею европейской армии, но не верят в её осуществление
Reuters

По результатам опроса общественного мнения, проведённого компанией Odoxa по заказу Института международных и стратегических исследований и газеты Le Рarisien, подавляющее большинство французов (62%) высказались за инициативу Эммануэля Макрона по созданию единой европейской армии.

При этом в поддержку единой армии высказались сторонники почти всех политических партий, за исключением последователей «Национального Объединения» Марин Ле Пен, для которых оборона и безопасность — прежде всего национальные вопросы, отмечает издание.

При этом «французы —реалисты», отмечает газета. «На самом деле наши соотечественники серьёзно сомневаются в том, что общеевропейская армия когда-либо увидит свет», — говорит директор компании Odoxa Гаэль Слиман. 60% полагают, что в ближайшие 10-15 лет этого не произойдёт. И, по мнению издания, этот скептицизм понятен.

«Если и есть область, где европейцы топчутся на месте, это оборона. Долгое время страны ЕС во главе с Германией укрывались под американским зонтом — с помощью военного альянса НАТО», — поясняет Le Parisien.

Однако и собственные заслуги Европы в области обороны нельзя назвать ничтожными. Это и объединённый европейский генштаб в Брюсселе, насчитывающий 200 офицеров (против 8 тыс. сотрудников генштаба НАТО), и 35 военных операций, проведённых с 2003 года, и борьба с незаконным трафиком людей в средиземном море в рамках операции «София».

«Тем не менее, ритм операций снижается», — с сожалением отмечает европейский эксперт в области обороны. Ещё один повод для сожалений — выход из ЕС Великобритании с её сильной армией и внушительным оборонным бюджетом.

При всём этом, опрошенные французы не усомнились в ответе на вопрос, с кем призвана сражаться потенциальная общеевропейская армия, замечает издание. Большинство назвали самым опасным потенциальным врагом Россию и Владимира Путина. Для 35% опрошенных Москва стала угрозой №1, опередив Сирию (29%) и Северную Корею (28%) и оставив далеко позади Иран (12%).

 

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