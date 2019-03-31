Le Parisien: французы поддерживают идею европейской армии, но не верят в её осуществление

По результатам последнего опроса общественного мнения, большинство французов поддерживают идею создания общеевропейской армии, предложенную Эммануэлем Макроном, сообщает Le Parisien. По убеждению опрошенных, объединённая армия необходима ЕС для противостояния России и Владимиру Путину. При этом, будучи реалистами, граждане Франции сомневаются, что подобная структура когда-либо увидит свет, отмечает издание.

По результатам опроса общественного мнения, проведённого компанией Odoxa по заказу Института международных и стратегических исследований и газеты Le Рarisien, подавляющее большинство французов (62%) высказались за инициативу Эммануэля Макрона по созданию единой европейской армии.

При этом в поддержку единой армии высказались сторонники почти всех политических партий, за исключением последователей «Национального Объединения» Марин Ле Пен, для которых оборона и безопасность — прежде всего национальные вопросы, отмечает издание.

При этом «французы —реалисты», отмечает газета. «На самом деле наши соотечественники серьёзно сомневаются в том, что общеевропейская армия когда-либо увидит свет», — говорит директор компании Odoxa Гаэль Слиман. 60% полагают, что в ближайшие 10-15 лет этого не произойдёт. И, по мнению издания, этот скептицизм понятен.

«Если и есть область, где европейцы топчутся на месте, это оборона. Долгое время страны ЕС во главе с Германией укрывались под американским зонтом — с помощью военного альянса НАТО», — поясняет Le Parisien.

Однако и собственные заслуги Европы в области обороны нельзя назвать ничтожными. Это и объединённый европейский генштаб в Брюсселе, насчитывающий 200 офицеров (против 8 тыс. сотрудников генштаба НАТО), и 35 военных операций, проведённых с 2003 года, и борьба с незаконным трафиком людей в средиземном море в рамках операции «София».

«Тем не менее, ритм операций снижается», — с сожалением отмечает европейский эксперт в области обороны. Ещё один повод для сожалений — выход из ЕС Великобритании с её сильной армией и внушительным оборонным бюджетом.

При всём этом, опрошенные французы не усомнились в ответе на вопрос, с кем призвана сражаться потенциальная общеевропейская армия, замечает издание. Большинство назвали самым опасным потенциальным врагом Россию и Владимира Путина. Для 35% опрошенных Москва стала угрозой №1, опередив Сирию (29%) и Северную Корею (28%) и оставив далеко позади Иран (12%).