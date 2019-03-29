DM: знай меру — Писающий мальчик получил экономную систему циркуляции воды

Бельгийские эксперты посчитали, что каждый день на протяжении последних 400 лет статуя Писающего мальчика впустую тратила до 2,5 тыс. литров чистой воды, сообщает Daily Mail. Местные власти решили положить конец «неосознанному потреблению» и снабдили монумент системой циркуляции воды.

Как оказалось, одна из главных достопримечательностей Брюсселя, статуя Писающего мальчика, понапрасну тратит от 1 тыс. до 2,5 тыс. литров чистой воды каждый день, сообщает Daily Mail. Но теперь, после нескольких веков «неосознанного потребления», монумент станет более экологичным.

Сколько воды утекло, подсчитал эксперт по энергетике Реджис Калленс, установив на «мальчика» счётчик. Если верить расчётам, за последние 400 лет статуя впустую потратила более 250 млн литров воды.

Чтобы пресечь дальнейшие потери, местные власти разработали для Писающего мальчика новую систему водоснабжения. Теперь вода в фонтанчике будет циркулировать: вытекая из статуи по специальному каналу, она будет перенаправляться обратно. Как отмечает газета, раньше власти были уверены, что именно так Писающий мальчик и устроен, поскольку уровень потребления воды не казался им слишком высоким.

Меры были анонсированы в разгар Брюссельской недели воды, призванной продемонстрировать важность чистой воды. Член городского совета Бенольт Хеггинс отметил: «Мы можем с гордостью сказать, что впервые за 400 лет Писающий мальчик не писает чистой питьевой водой».

Как напоминает Daily Mail, Писающий мальчик в его нынешнем виде — работа скульптора XVII века Жерома Дюкенуа, однако сама статуя — лишь копия, в то время как оригинал неоднократно крали. По традиции во времена различных празднеств и в честь памятных дат «мальчика» одевают в разные наряды, коих у него уже скопилось более тысячи.