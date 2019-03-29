Bloomberg: Финляндия готовится защищаться от «российского вмешательства» на предстоящих выборах

Финляндия укрепляет оборону против угрозы иностранного вмешательства в грядущие парламентские выборы, пишет Bloomberg со ссылкой на финского министра юстиции Антти Хяккянена. «Риск реален», — заявил он, отметив при этом, что Москва стремится разжечь среди финнов недоверие к своим властям.
Финляндия, у которой участок общей границы с Россией длиннее, чем у остальных членов ЕС, вместе взятых, укрепляет оборону против угрозы иностранного вмешательства в предстоящие парламентские выборы, пишет Bloomberg. Это голосование, как напоминает издание, состоится уже 14 апреля.
У Хельсинки всегда были непростые отношения со своим гораздо более крупным соседом. На смену напряжённости и кровавым противостояниям со временем пришло крепкое торговое партнёрство. Дипломатическая роль Финляндии как моста между Россией и Западом — одна из причин, почему её столица была выбрана для прошлогоднего саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Но по мере того, как появляется всё больше доказательств российского вмешательства в западную политику, финны продолжают проявлять крайнюю бдительность. Как пишет издание, кампании по оказанию влияния в социальных сетях и прямые кибератаки уже считают факторами, которые отразились на таких ключевых голосованиях, как референдум по брекситу в Британии и президентские выборы 2016 года в США.
«Нельзя быть доверчивым, — прокомментировал ситуацию министр юстиции Финляндии Антти Хяккянен. — Мы должны быть готовы отразить вмешательство в выборы, если это станет необходимым. Риск реален».
По словам Хяккянена, Россия стремится «разжечь недоверие к властям». Кроме того, Москва, уверен политик, хочет поспособствовать росту популярности финских «сил, выступающих против ЕС», а также «вбить клин в европейское единство всеми возможными способами».
Эксперты в области кибербезопасности подозревают «российских троллей» в поддержке партии «Истинные финны», которая известна своими антииммиграционными настроениями и евроскептицизмом. Между тем сама партия отвергает обвинения в свой адрес, заявляя о том, что движение не получает никакой поддержки от России.
Финское правительство уже организовало обучение тому, как выявлять и противодействовать кибератакам и распространению дезинформации. Однако, как отмечает Bloomberg, Финляндия пока не обнаружила никакой крупномасштабной подозрительной деятельности, направленной на то, чтобы повлиять на выборы. Более того, прошлогодние президентские выборы прошли без каких-либо проблем.
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