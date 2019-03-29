Американский эксперт: всё, что создаётся в КНР, оказывается в руках китайских военных

Популярное
-
Куба, Никарагуа и Венесуэла: Contra Magazin составил список вероятных жертв НАТО Contra Magazin
-
Hannoversche Allgemeine: российские самолёты в Венесуэле напомнили немецкому политику Карибский кризис Hannoversche Allgemeine
-
Порошенко: мой главный оппонент на предстоящих выборах — Владимир Путин ГОРДОН
-
Fox News: окончание расследования Мюллера должно стать «часом расплаты» для лживых СМИ Fox News
-
Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию Krytyka Polityczna
-
El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро El Periódico
-
Замглавы канцелярии президента Польши: никто не называл Путина персоной нон грата Radio ZET
-
Aargauer Zeitung: в годовщину натовских бомбардировок Сербия сердцем с Россией, а головой — в ЕС Aargauer Zeitung
INFOX.SG
-
США приостановили полёты бомбардировщиков B-1B Lancer
Соединённые Штаты приостановили с 28 марта полёты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с тормозными парашютами. Об этом сообщает Командование глобальных ударов американских ВВС.
-
Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы
Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что российские военные специалисты должны быть отозваны из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.
-
Здания в Петропавловске-Камчатском не пострадали после землетрясения
Землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Тихого океана возле берегов Камчатки не привело к разрушениям в Петропавловске-Камчатском, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.
-
В ЕС осудили запрет Гуаидо занимать госпосты в Венесуэле
Европейский союз осуждает действия властей Венесуэлы, которые запретили лидеру Национальной ассамблеи Хуану Гуаидо занимать государственные должности в стране в течение 15 лет.
-
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на официального представителя кабмина Штеффена Зайберта.
-
СМИ: Американскому футбольному тренеру грозит длительный тюремный срок за взяточничество
Бывшему тренеру женской футбольной команды Йельского университета США Руди Мередиту грозит длительное тюремное заключение по делу о взяточничестве.
-
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в акватории Тихого океана возле берегов Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
-
Семак рассказал о своём участии в селекционной работе «Зенита»
На встрече с болельщиками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» главный тренер команды Сергей Семак рассказал, что принимает активное участие в селекционной работе.
-
Абхазия планирует доставить в Венесуэлу медикаменты
Абхазия намерена доставить в Венесуэлу партию гуманитарной помощи с лекарственными препаратами для жителей Боливарианской Республики. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Абхазии.
-
Матч открытия ЧМ-2022 по волейболу может пройти на московском стадионе «Динамо»
Матч открытия чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд, который примет Россия, может пройти на открывшемся после реконструкции футбольном стадионе «Динамо» в Петровском парке Москвы.
-
Президент «Зенита» ответил на вопрос о возможном возвращении Халка в Санкт-Петербург
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном возвращении в коллектив из Санкт-Петербурга 32-летнего бразильского нападающего Халка, ныне выступающего за китайский «Шанхай СИПГ».
-
Роспатент предложил гарантировать изобретателям долю от использования их разработок
Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в интервью «Российской газете» сообщил о подготовке ведомством законопроекта, гарантирующего авторам патентов долю в доходах от использования их разработок.
-
Турецкий «Фенербахче» досрочно выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги
В рамках 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги турецкий «Фенербахче» на выезде обыграл итальянский «Милан» со счётом 104:90.
-
Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
Родственники погибшего в авиакатастрофе Ethiopian Airlines гражданина Руанды Джексона Мусони подали иск на компанию Boeing в федеральный суд в Чикаго. Об этом сообщает Reuters.
-
Тимошенко не намерена идти на союз с партией Бойко
Кандидат в президенты Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «1+1» заявила, что её политическая сила не поддерживает союза с партией «Оппозиционная платформа – за жизнь».
-
Российский защитник клуба НХЛ «Виннипег» Куликов номинирован на приз за преданность хоккею
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов вошёл в список номинантов на «Билл Мастертон Трофи» — награду, ежегодно вручаемую Ассоциацией хоккейных журналистов Северной Америки за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.
-
Власти Венесуэлы начали расследование причин аварии в электросети
Власти Венесуэлы начали расследование причин аварии на крупнейшей электростанции страны «Гури», приведшей к отключению света в большинстве штатов. Об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.
-
В СКА объяснили, почему Дацюк пропустил первый матч финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА
Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв рассказал, что нападающий команды Павел Дацюк пропустил первый матч финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА из-за проблем со здоровьем.
-
В России вступил в силу закон о борьбе с фейковыми новостями
В России в пятницу, 29 марта, вступили в силу законы о блокировке недостоверных новостей и размещаемых в сети материалов, которые оскорбляют государство и общество.
-
Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор потребовал от владельцев десяти анонимайзеров, в том числе от «Лаборатории Касперского» в течение 30 рабочих дней подключиться к единому реестру запрещённых в России сайтов.
-
Никитин рассказал, за счёт чего ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своих подопечных над петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Госдеп назвал «смешным и нелепым» запрет Гуаидо занимать госпосты
Госдепартамент считает «смешным и нелепым» решение венесуэльских властей запретить Хуану Гуаидо, объявившему себя врио президента Венесуэлы, занимать государственные посты в течение 15 лет.
-
Кожевников об отменённой шайбе в матче ЦСКА — СКА: в НХЛ бы и смотреть не стали, а засчитали бы сразу
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой игрок СКА Евгения Кетова в ворота ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Евсеев рассказал, когда с ним впервые связались представители «Уфы»
Российский специалист Вадим Евсеев рассказал, как состоялся его переход из «СКА-Хабаровска» в «Уфу».
-
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
-
Наумов уверен, что «Локомотив» поборется за чемпионство в РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение, что московский клуб всё ещё не потерял шансы в борьбе за титул чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.
-
Суд в Москве заочно арестовал экс-следователя по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы заочно арестовал бывшего старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в €2 млн.
-
Футболист ЦСКА Ахметов рассказал, в каком европейском чемпионате хотел бы играть
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о своих целях и задачах на будущее.
-
В Москве рассказали о ходе строительства путепровода через МЦК на юго-востоке столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства путепровода в районе станции «Андроновка» Московского центрального кольца на юго-востоке столицы.
-
Эксперт прокомментировал сообщение о направлении группы кораблей НАТО в Чёрное море
Военный эксперт Александр Хроленко в беседе с РИА Новости Крым прокомментировал сообщение о направлении группы кораблей НАТО в Чёрное море.
-
Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
-
Воробьёв об отменённой шайбе Кетова: с такой ситуацией я не сталкивался
Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой Евгения Кетова в ворота ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Сенатор США заблокировал резолюцию об обнародовании доклада Мюллера
Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол заблокировал резолюцию об обнародовании доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом информирует The Hill.
-
Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины
Нападающий лондонского «Челси» Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины.
-
Россия призвала ОБСЕ дать оценку действиям Киева перед выборами
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на постоянном совете организации в Вене призвал словацкое председательство дать оценку «нелегитимным действиям Киева» вокруг выборов.
-
Футболист «Тоттенхэма» Кейн награждён орденом Британской империи
Нападающий лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии по футболу Харри Кейн награждён орденом Британской империи.
-
Болтон обсудил с вице-премьером Италии ситуацию в Венесуэле
Помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон провёл встречу с вице-премьером Италии Луиджи Ди Майо, во время которой стороны обсудили ситуацию в Венесуэле и партнёрство в рамках НАТО.
-
ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Хирн подтвердил, что первым соперником Усика в тяжёлом весе станет Такам
Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию СМИ о том, что украинец Александр Усик проведёт свой первый бой в тяжёлом весе с камерунцем Карлосом Такамом.
-
СБ ООН принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма
Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по противодействию финансированию и содействию террористическим организациям. Документ был предложен к рассмотрению Францией.
-
Эксперт оценил решение Ford отказаться от выпуска легковых автомобилей в России
Автоэксперт Виталий Архиреев оценил решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.
-
В Башкирии завели два дела против женщины, обвиняемой в избиении четверых детей
В Башкирии завели два уголовных дела против 46-летней жительницы Уфы, обвиняемой в избиении четверых детей, в том числе двух приёмных. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
-
Строительство завода Hino в Подмосковье начнётся в апреле
Японская компания Hino подтвердила планы по строительству завода в Химках, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Московской области Андрея Воробьёва.
-
В Петербурге планируют закупить технику для уборки улиц на 3 млрд рублей
В Санкт-Петербурге планируют закупить технику для уборки улиц на 3 млрд рублей, сообщает издание «Невские новости».
-
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг брексита
Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из вариантов дальнейших действий, касающихся выхода страны из состава Европейского союза.
-
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник.
-
В Подмосковье рассказали о сроках строительства дублёра Щёлковского шоссе
Около 37 млрд рублей направлено на строительство дублёра Щёлковского шоссе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
-
Бутырская рассказала, что может помешать Медведевой исполнять четверные прыжки
Первая российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение о намерении Евгении Медведевой начать использовать прыжки в четыре оборота в своих программах в следующем сезоне.
-
Помпео обсудил Йемен с замминистра обороны Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с замглавы Минобороны Саудовской Аравии Халедом бен Салманом обсудил урегулирование в Йемене и обстановку в регионе.
-
Шайбу СКА в ворота ЦСКА отменили из-за визуальной помехи вратарю
Судьи отменили взятие ворот ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА из-за создания игроком петербургской команды визуальной помехи голкиперу москвичей.