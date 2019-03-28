WSJ: Столтенберг обсудит с Трапом проблемы НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приедет с визитом в Белый дом на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.
Сотрудники правоохранительных органов Приморского края задержали жителя Находки, который ранее зашёл в одно из кафе региона и начал размахивать в помещении бензопилой, угрожая посетителям заведения.
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации рассказал о воздушном ударе Израиля по ряду объектов в Алеппо.
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, которое проходит на фоне решения Вашингтона признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, предложил США отдать израильской стороне Северную Каролину.
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), разработчик ракеты 9М338 для комплекса «Тор-М2» Виктор Елецкий в интервью газете «Известия» назвал своих основных конкурентов.
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Голанских высот заявил, что Соединённые Штаты продолжают осложнять нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.
Представитель ополчения Алеппо в беседе с РИА Новости рассказал, что гражданский аэропорт региона, расположенный неподалёку населённый пункт Джибрин и промзона Шейх-Наджар подверглись воздушной атаке.
Лётчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Валерия Быковского, дважды Героя Советского Союза.
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля по ряду объектов в Алеппо, передаёт SANA со ссылкой на военный источник.
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из вариантов дальнейших действий, касающихся выхода страны из состава Европейского союза.
В Министерстве юстиции Соединённых Штатов сообщили, что 21-летний Джеймс Алекс Филдс, который в августе 2017 года совершил наезд на толпу участников протеста в американском Шарлотсвилле, признал себя виновным в преступлении на почве ненависти.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в комитете сената по международным делам заявил, что, по его мнению, признание Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля может поспособствовать урегулированию между израильтянами и палестинцами.
Грузинский кинорежиссёр и актёр Эрекле Бадурашвили скончался в Тбилиси, ему было 57 лет.
Причиной отказа двигателей круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте морского управления Норвегии (NMA).
Женщина 1955 года рождения, получившая травмы в результате падения с крыши глыбы льда, скончалась в одной из больниц Мурманска, куда была доставлена после произошедшего. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что предстоящие на Украине президентские выборы пройдут успешно и власти страны продолжат проводить реформы, направленные на борьбу с коррупцией.
Вблизи острова Спас-Каменный на озере Кубенское в Вологодской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб.
Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев после подписания нового контракта с клубом утратил право беспрепятственно покинуть команду за фиксированную сумму по окончании сезона.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море». Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что планирует выучить прыжки в четыре оборота и делать их в следующем сезоне.
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может стать футболистом мадридского «Реала».
Предложения Запада о гуманитарной помощи Венесуэле на фоне блокировки её счетов в международных банках являются лицемерием. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от швейцарца Роджера Федерера в матче четвёртого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters 1000 в американском Майами.
Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации вокруг нападающего команды Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку не потому, что прислушивается к мнению общества, это было продиктовано интересами Консервативной партии. Такое мнение выразил глава Лейбористской партии Джереми Корбин.
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, почему было принято решение назначить новым главным тренером команды экс-игрока сборной России Вадима Евсеева.
Суд приговорил бывшего президента Аргентины Карлоса Менема к трём годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение при продаже имения по заниженной стоимости, пишет La Nacion.
Известный российский агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о дисквалификации форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова из-за подписания соглашения с британским Base Soccer Agency.
Первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова назвала космонавта Валерия Быковского своим космическим братом.
Арбитра Розану Паз облили кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана между командами «Маркесадо» и «Сан-Мартин».
Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге. Об этом сообщили в «Ельцин Центре».
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Румынка Симона Халеп одержала победу над китаянкой Ван Цян в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер дал распоряжение запретить проведение запланированной на 30 марта акции протеста движения «жёлтых жилетов»на Елисейских Полях.
Актёр московского Театра сатиры Фёдор Добронравов в беседе с НСН прокомментировал отмену запрета на въезд на Украину.
Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов будет находиться под стражей в следственном изоляторе №2 ФСИН «Лефортово».
Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, как клуб смог договорится о трансляциях онлайн-канала Z+.
В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали заявление украинского «Нафтогаза», что Дания отказалась согласовывать маршрут трубопровода «Северный поток — 2».
Клуб французской футбольной Лиги 1 «Монако» договорился о выкупе арендованного у испанского «Атлетико» Желсона Мартинша.
На полигоне Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа более 500 военнослужащих провели боевые стрельбы из танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А, сообщает телеканал «Звезда».
Публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера об отсутствии сговора между Россией и избирательным штабом действующего американского лидера Дональда Трампа не повлияла на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном.
В Севастополе зарегистрировано 127 крестьянских (фермерских) хозяйств — в три раза больше, чем в 2014 году.
В столице рассказали о реставрационных работах, предусмотренных для Северного речного вокзала. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Белогорье» одержало победу над итальянской «Монцой» в ответном матче финала Кубка вызова и стало победителем турнира.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода страны.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.
«Нижний Новгород» потерпел поражение от бельгийского «Антверп Джайентс» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Лиги чемпионов.
Госкорпорация «Роскосмос» выразила соболезнования родным и близким дважды Героя Советского Союза космонавта Валерия Быковского.
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Военно-морской флот до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в рамках госпрограммы вооружения на 2018—2027 годы.