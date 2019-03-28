Neue Zürcher Zeitung: российские силовики припомнили Абызову прошлое

Российские правоохранительные органы взяли под стражу бывшего министра Михаила Абызова по обвинению в присвоении средств в прошлом, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Ранее он входил в правительство Дмитрия Медведева, поэтому судебный процесс бросает тень на действующего премьер-министра и его сторонников.

Состоятельный бизнесмен и в прошлом министр российского правительства Михаил Абызов по-настоящему прославился после того, как его взяли под стражу, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Когда стало известно о том, что его задержала ФСБ, а Следственный комитет обвиняет его в растрате 4 млрд рублей, имя Абызова оказалось в новостях.

«Границы между экономикой и политикой, как это часто бывает в России, размыты», — утверждает издание. По данным швейцарской газеты, Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничества в особо крупном размере, причём эти обвинения основаны на его прошлой предпринимательской деятельности. Однако Абызов некогда был тесно связан с фигурой нынешнего премьер-министра Дмитрия Медведева, поэтому «удар органов безопасности косвенно затрагивает и его, а также других приближённых к нему лиц».

Детали уголовного процесса известны пока лишь в общих чертах, сообщается в статье. Предполагается, что Абызов вместе с другими пятью обвиняемыми продал государственным структурам три предприятия, относящихся к его энергетическому холдингу, по завышенной цене, а полученные таким нечестным путём средства переправили за границу. Какой оборот примет это дело, покажут дальнейшие расследования и судебный процесс. «Весьма серьёзное обвинение в организации преступного сообщества с некоторых пор особенно охотно применяется правоохранительными органами в отношении «обычных» экономических преступлений, — пишет Neue Zürcher Zeitung. — Это позволяет заключить человека под стражу и предусматривает заключение сроком до 20 лет».

Если не принимать во внимание политические связи Абызова и конкретные обвинения против него, это дело — «очередной пример того, как органы безопасности вмешиваются в экономические разногласия в качестве предвзятого третейского судьи», отмечается в статье.

Как напоминает издание, в карьере и крахе Абызова отражаются два периода новейшей истории России. В молодости Абызов, родившийся в Минске и отправленный в Москву благодаря своему математическому таланту, уцелел в непростые, но богатые возможностями 90-е годы. Он сделал потрясающую карьеру в энергетическом секторе Анатолия Чубайса.

По версии швейцарской газеты, Абызов с его «духом предпринимательства из хаотичных 90-х и лучшими рекомендациями» понравился Медведеву. Не сумев воспрепятствовать возвращению Путина на пост президента, Медведев постарался реализовать некоторые из своих идей, направленные на «большую открытость, динамику и модернизацию государственности», уверяет издание.

«Неспециалист Абызов стал министром Открытого правительства, причём речь шла о новообразовавшейся должности без собственного властного аппарата, который бы обеспечил контроль и наблюдение за управлением, а также более прозрачный законодательный процесс», — рассказывает Neue Zürcher Zeitung. Как утверждает журналист издания, «это был один из типичных медведевских проектов, которые звучали оригинально, но быстро подвергались осмеянию». Едва ли хотя бы один из замыслов шестилетнего пребывания Абызова в должности в итоге был реализован, подчёркивается в статье. В 2018 году он исчез из государственных структур вместе со своим постом.

«Медведев, на которого когда-то возлагали надежды городские либеральные элиты, сегодня непопулярен, как никогда прежде», — продолжает швейцарская газета. Как отмечает издание, Медведев выполняет роль «громоотвода» для недовольства населения социальными проблемами и непопулярными решениями, и многие сторонники его покинули. В социальных сетях сейчас активно распространяются фотографии «падшего» Абызова с лицами из окружения Медведева.

Сам премьер-министр хранит молчание, отмечается в статье. Над всем этим парит самый острый для политических элит вопрос о будущем Путина после окончания его президентского срока в 2024 году и спекуляции по поводу того, насколько сильно процесс против Абызова касается Медведева и его доверенных лиц и насколько это повредит политической карьере Медведева — или пойдёт ему на пользу, заключает Neue Zürcher Zeitung.