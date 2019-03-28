NBC: эксперты нашли связь между сбоями GPS и поездками Путина

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Куба, Никарагуа и Венесуэла: Contra Magazin составил список вероятных жертв НАТО Contra Magazin
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Hannoversche Allgemeine: российские самолёты в Венесуэле напомнили немецкому политику Карибский кризис Hannoversche Allgemeine
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Порошенко: мой главный оппонент на предстоящих выборах — Владимир Путин ГОРДОН
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Fox News: окончание расследования Мюллера должно стать «часом расплаты» для лживых СМИ Fox News
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Уважение к Путину и интерес к культуре: Krytyka Polityczna о новом взгляде немцев, поляков и украинцев на Россию Krytyka Polityczna
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El Periódico: «это как в «Звёздных войнах» — США пытаются экономически задушить Мадуро El Periódico
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Замглавы канцелярии президента Польши: никто не называл Путина персоной нон грата Radio ZET
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Aargauer Zeitung: в годовщину натовских бомбардировок Сербия сердцем с Россией, а головой — в ЕС Aargauer Zeitung
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Британские депутаты выступили против выхода страны из ЕС без соглашения
Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из вариантов дальнейших действий, касающихся выхода страны из состава Европейского союза.
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Совершивший наезд на толпу людей в Шарлотсвилле мужчина признал вину
В Министерстве юстиции Соединённых Штатов сообщили, что 21-летний Джеймс Алекс Филдс, который в августе 2017 года совершил наезд на толпу участников протеста в американском Шарлотсвилле, признал себя виновным в преступлении на почве ненависти.
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Помпео считает, что признание Голан израильскими поможет урегулированию с Палестиной
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в комитете сената по международным делам заявил, что, по его мнению, признание Вашингтоном Голанских высот территорией Израиля может поспособствовать урегулированию между израильтянами и палестинцами.
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В Грузии умер режиссёр Эрекле Бадурашвили
Грузинский кинорежиссёр и актёр Эрекле Бадурашвили скончался в Тбилиси, ему было 57 лет.
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В Норвегии назвали причину аварии лайнера Viking Sky
Причиной отказа двигателей круизного лайнера Viking Sky у берегов Норвегии стал низкий уровень масла. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте морского управления Норвегии (NMA).
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В Мурманске от полученных в результате схода наледи с крыши травм умерла женщина
Женщина 1955 года рождения, получившая травмы в результате падения с крыши глыбы льда, скончалась в одной из больниц Мурманска, куда была доставлена после произошедшего. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
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Помпео выразил надежду на проведение на Украине успешных выборов
Государственный секретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что предстоящие на Украине президентские выборы пройдут успешно и власти страны продолжат проводить реформы, направленные на борьбу с коррупцией.
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В Вологодской области разбился легкомоторный самолёт
Вблизи острова Спас-Каменный на озере Кубенское в Вологодской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб.
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СМИ: Игнатьев больше не имеет право покинуть «Краснодар» летом за фиксированную сумму
Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев после подписания нового контракта с клубом утратил право беспрепятственно покинуть команду за фиксированную сумму по окончании сезона.
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Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море». Об этом он сказал на слушаниях в конгрессе.
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Фигуристка Медведева намерена выучить четверные прыжки к следующему сезону
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что планирует выучить прыжки в четыре оборота и делать их в следующем сезоне.
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Трамп провёл встречу с главой Google
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.
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СМИ: Футболист «Ливерпуля» Мане готов перейти в «Реал»
Сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может стать футболистом мадридского «Реала».
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Захарова прокомментировала предложения Запада о гумпомощи Венесуэле
Предложения Запада о гуманитарной помощи Венесуэле на фоне блокировки её счетов в международных банках являются лицемерием. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
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Медведев проиграл Федереру в четвёртом круге турнира ATP в Майами
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от швейцарца Роджера Федерера в матче четвёртого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters 1000 в американском Майами.
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Президент «Зенита» о Кокорине и Мамаеве: каждый должен иметь шанс на исправление
Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации вокруг нападающего команды Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
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Корбин оценил заявление Мэй об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку не потому, что прислушивается к мнению общества, это было продиктовано интересами Консервативной партии. Такое мнение выразил глава Лейбористской партии Джереми Корбин.
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Гендиректор «Уфы» объяснил, почему наставником команды был назначен Евсеев
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, почему было принято решение назначить новым главным тренером команды экс-игрока сборной России Вадима Евсеева.
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Бывший президент Аргентины Менем приговорён к тюремному сроку
Суд приговорил бывшего президента Аргентины Карлоса Менема к трём годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение при продаже имения по заниженной стоимости, пишет La Nacion.
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Сафонов высказался о возможной дисквалификации Чалова из-за контракта с британским агентством
Известный российский агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о дисквалификации форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова из-за подписания соглашения с британским Base Soccer Agency.
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Терешкова прокомментировала сообщение о смерти космонавта Быковского
Первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова назвала космонавта Валерия Быковского своим космическим братом.
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Судью облили кипятком во время футбольного матча в Аргентине
Арбитра Розану Паз облили кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана между командами «Маркесадо» и «Сан-Мартин».
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Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован
Бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник экс-президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге. Об этом сообщили в «Ельцин Центре».
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В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
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Халеп вышла в полуфинал турнира WTA в Майами
Румынка Симона Халеп одержала победу над китаянкой Ван Цян в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
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Власти Франции намерены запретить «жёлтым жилетам» проводить акцию на Елисейских Полях
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер дал распоряжение запретить проведение запланированной на 30 марта акции протеста движения «жёлтых жилетов»на Елисейских Полях.
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Добронравов прокомментировал отмену запрета на въезд на Украину
Актёр московского Театра сатиры Фёдор Добронравов в беседе с НСН прокомментировал отмену запрета на въезд на Украину.
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Абызов будет содержаться в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов будет находиться под стражей в следственном изоляторе №2 ФСИН «Лефортово».
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Президент «Зенита»: у «Спартака» нет такой аудитории, как у нас
Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, как клуб смог договорится о трансляциях онлайн-канала Z+.
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В Nord Stream 2 объяснили ситуацию с заявкой по «Северному потоку — 2»
В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали заявление украинского «Нафтогаза», что Дания отказалась согласовывать маршрут трубопровода «Северный поток — 2».
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СМИ: «Монако» договорился с «Атлетико» о выкупе Мартинша
Клуб французской футбольной Лиги 1 «Монако» договорился о выкупе арендованного у испанского «Атлетико» Желсона Мартинша.
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Военнослужащие Кантемировской танковой дивизии провели боевые стрельбы
На полигоне Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа более 500 военнослужащих провели боевые стрельбы из танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А, сообщает телеканал «Звезда».
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Захарова: доклад Мюллера не повлиял на российский подход к отношениям с США
Публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера об отсутствии сговора между Россией и избирательным штабом действующего американского лидера Дональда Трампа не повлияла на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном.
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В Севастополе заявили о росте числа фермерских хозяйств в три раза с 2014 года
В Севастополе зарегистрировано 127 крестьянских (фермерских) хозяйств — в три раза больше, чем в 2014 году.
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В Москве рассказали о реставрации Северного речного вокзала
В столице рассказали о реставрационных работах, предусмотренных для Северного речного вокзала. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
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«Белогорье» стало обладателем волейбольного Кубка вызова
«Белогорье» одержало победу над итальянской «Монцой» в ответном матче финала Кубка вызова и стало победителем турнира.
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Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода страны.
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Мэй готова уйти в отставку после одобрения её сделки по брекситу
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку, если парламент поддержит сделку с Евросоюзом об условиях брексита, которую она предлагает.
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«Нижний Новгород» проиграл «Антверпу» в первом матче 1/4 финала баскетбольной ЛЧ
«Нижний Новгород» потерпел поражение от бельгийского «Антверп Джайентс» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Лиги чемпионов.
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«Роскосмос» выразил соболезнования в связи со смертью Быковского
Госкорпорация «Роскосмос» выразила соболезнования родным и близким дважды Героя Советского Союза космонавта Валерия Быковского.
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Эксперт прокомментировал заявление Шойгу о кораблях и судах новых проектов для ВМФ
Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Военно-морской флот до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в рамках госпрограммы вооружения на 2018—2027 годы.
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УЕФА открыл дело против ФФУ по поводу натурализованного бразильца Мораеса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении Федерации футбола Украины (ФФУ) по поводу нарушения натурализации нападающего донецкого «Шахтёра» Жуниора Мораеса.
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В Краснодарском крае приняли закон о развитии канатных и железных дорог
Законодательное собрание Краснодарского края приняло законопроект о развитии фуникулёров, железных и канатных дорог, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу заксобрания.
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Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
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СМИ: Экс-футболист «Спартака» помещён под домашний арест за вождение в нетрезвом виде
Румынский защитник «Хапоэля» Габриэль Тамаш, известный по выступлениям за московский «Спартак», был помещён под домашний арест за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
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В Госдуме отреагировали на отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Председатель комиссии Госдумы по ОПК Владимир Гутенёв в беседе с газетой «Известия» прокомментировал решение компании Ford не продолжать самостоятельный бизнес в России.
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Захарова посоветовала Трампу выполнять свои обещания
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире Первого канала заявление президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Россия должна уйти из Венесуэлы.
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Соловьёв прокомментировал потасовку в своей программе
Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с НСН прокомментировал потасовку между Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером в своей программе «Кто против?» на телеканале «Россия 1».
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«Бавария» подписала контракт с футболистом сборной Франции
Защитник сборной Франции по футболу и мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес станет игроком мюнхенской «Баварии».