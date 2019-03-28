NBC: эксперты нашли связь между сбоями GPS и поездками Путина

Россия пытается манипулировать глобальными навигационными системами, формируя ложные сигналы GPS, сообщает NBC News со ссылкой на доклад некоммерческой организации C4ADS.

На сайте телеканала отмечается, что таким образом в России надеются не допустить приближения беспилотников к президенту Владимиру Путину, а также защитить свои спецобъекты как на территории страны, так и за рубежом.

Несмотря на то, что о нарушении Россией работы GPS-систем сообщается не впервые, доклад американской организации свидетельствует о значительно более широком масштабе проблемы.

По данным C4ADS, с февраля 2016 года российское оборудование для радиоэлектронной борьбы, которое формирует ложные сигналы GPS, применялось более 9,5 тыс. раз. Вмешательство в работу спутниковых систем коснулось 1311 коммерческих судов, в том числе российских.

«Мы показываем, что данная деятельность имеет значительно более широкий обхват, является разнообразнее по географии и осуществляется на протяжении более длительного периода времени, чем это предполагалось ранее в любых других открытых отчётах», — отметили в C4ADS.

В большинстве случаев формирование ложных сигналов было направлено на предотвращение попадания беспилотников в закрытое воздушное пространство, однако зачастую в качестве «побочного эффекта» страдали и находящиеся неподалёку гражданские суда.

Сотрудники C4ADS также выявили тесную взаимосвязь между поездками президента России и созданием ложных сигналов GPS. Манипулирование спутниковыми навигационными системами часто начиналось во время визита Путина и прекращалось по возвращении российского лидера в Москву.

Так, о получении ложных данных сообщали капитаны судов, находившихся в Керченском проливе во время визитов Путина в сентябре 2016 года и в мае 2018 года. В частности, в первом случае поступающие данные свидетельствовали о том, что судна находятся в аэропорту Симферополя, примерно в 200 км от Крыма. А двумя годами позже по крайней мере 24 корабля получали данные о том, что находятся в Анапе, в 65 км от своего настоящего местонахождения.

При этом в докладе организация обвиняет Россию в создании угрозы безопасности в воздухе и на воде, а также указывает на растущее мастерство страны при ведении электронной войны. Кроме того, беспокойство создателей доклада вызывает возможность использования террористами и преступниками аналогичных методов ведения борьбы.

Исследователи Техасского университета, также работавшие над докладом, определили, что «ложные сигналы будут в 500 раз сильнее настоящих для самолётов в зоне прямой видимости передатчика». По их мнению, это представляет прямую угрозу безопасности для коммерческой авиации.

NBC News отмечает, что данные о получении ложных сигналов GPS приходили из Крыма, Сирии, а также из мест вблизи правительственных резиденций и военных баз России.