ERR: жители востока Украины выступают за мирное решение конфликта в Донбассе

Журналисты канала ERR посетили украинский город Дружковка, который находится в прифронтовой зоне в Донбассе, и выяснили, как местные жители готовятся к предстоящим выборам. Оказалось, что представление о политике у местных жителей зачастую отличается от того, как смотрят на выборы в украинской столице.

В преддверии президентских выборов на Украине наша съёмочная группа направилась на восток страны, где продолжается военный конфликт. Как выяснилось, представление о политике у местных жителей зачастую отличается от того, как смотрят на выборы в Киеве.

Типичный украинский город. До линии фронта отсюда — чуть больше 40 километров. Из шести заводов не работает ни один. Зато билет на трамвай, который как будто приехал из советского прошлого, стоит всего три гривны.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Дружковка — это небольшой по украинским меркам городок. Живёт здесь всего-навсего 70 тысяч человек. Журналисты, а тем более иностранные, попадают сюда, мягко говоря, нечасто.

Здесь свои политические предпочтения. Популярным кандидатом в президенты у местных жителей является Юрий Бойко, представляющий Оппозиционный блок — так теперь называется то, что осталось от Партии регионов Виктора Януковича. Бойко обещает закончить войну.

ПЁТР, житель города Дружковка: Договориться, конечно. С ДНР и с Луганской народной республикой договориться, убрать войска и сделать мир.

Вера готовит свое маленькое поле под кабачки и также поддерживает идею переговоров.

ВЕРА, жительница города Дружковка: Я за Бойко.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Почему?

ВЕРА: Ну, не знаю, мне его программа более близка. Он за мир.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Что значит за мир?

ВЕРА: Ну чтобы не было войны у нас в Донбассе.

КОРРЕСПОНДЕНТ: А как можно закончить эту войну?

ВЕРА: Не знаю как. Остановить всё это, договориться мирным путём.

Может ли быть в фактически прифронтовом городе мэр-сепаратист? Прошедших войну братьев-близнецов Владислава и Игоря как настоящих патриотов Украины это возмущает.

МУЖЧИНЫ: Мы в 2015 году отслужили. Школу одну отстроили, другую. Сейчас деньги осваиваются. Это потому, что нашего сепаратистского мэра держат за яйца. Он поднимал российский флаг на исполкоме в своё время. И сейчас до сих пор его держат на месте. Местные жители его два раза выбирали, понимаете?

В отличие от многих жителей Дружковки, Владислав идею переговоров с теми, кто воюет на той стороне, не поддерживает.

ВЛАДИСЛАВ: В любой стране мира, если ты берешь в руки оружие, ты террорист, правильно? А с террористами что делают? Уничтожают.

Дочка Владислава недавно переехала сюда из Донецка со своей семьёй. Такие вынужденные переселенцы сейчас составляют почти половину населения Дружковки.

Дата выхода в эфир 27 марта 2019 года.