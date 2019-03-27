DELFI: Литва заочно осудила бывших руководителей СССР за военные преступления

Суд Литвы огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года, когда при захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек. Как пишет DELFI, за военные преступления и преступления против человечности были осуждены 67 граждан России, Белоруссии и Украины, большинство из которых заочно.

Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года. Как пишет DELFI, за военные преступления и преступления против человечности бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно приговорён к 10-ти, а бывший офицер КГБ Михаил Головатов — к 12-ти годам лишения свободы.

Приговор оглашён в отношении 67-ми граждан России, Белоруссии и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет. Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Белоруссия отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России — задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек. Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачёва.

Как напоминает портал, при захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи пострадали.