Welt: «охота на ведьм» обернулась триумфом Трампа

После публикации итогов расследования спецпрокурора Мюллера Дональд Трамп с полным правом празднует окончание «охоты на ведьм», передаёт Welt. Если демократы продолжат попытки найти неопровержимые доказательства «сговора» главы Белого дома с Россией и в очередной раз им это не удастся, то тем самым они только пополнят «боезапас» президента США, убеждён корреспондент немецкого телеканала.
С нами на связи из Вашингтона Штефан Шварцкопф. Если всё обобщить, то оправданно ли Трамп торжествует?
ШТЕФАН ШВАРЦКОПФ, корреспондент Welt:Даже если мой ответ всем и не понравится, но он, пожалуй, вправе делать это. В конечном счёте он в течение двух лет раз за разом заявлял, что всё это «охота на ведьм». Теперь он, конечно же, считает, что его слова подтвердились. Кроме того, впредь на любые обвинения он сможет ответить: «Вспомните историю с Россией, тут опять то же самое. Всё, что говорят СМИ и демократы, это неправда». Повторюсь, исходя из этого, это триумф Дональда Трампа.
К слову о демократах. Они не намерены сдаваться. Они по-прежнему не убеждены в невиновности своего президента.
ШТЕФАН ШВАРЦКОПФ:Совершенно верно. Во-первых, они действительно требуют опубликовать весь доклад. Прежде всего их интересует то, как, предположительно, чинились препятствия правосудию. Они также надеются, что в этом докладе найдутся новые пункты обвинения.
Во-вторых, они, разумеется, будут добиваться, чтобы перед комиссиями предстал не только генеральный прокурор, но и как можно больше людей из окружения Дональда Трампа, чтобы в результате всё-таки найти неопровержимые доказательства. Впрочем, это тогда будет в некотором роде игра с огнём. Ведь с этим докладом спецпрокурора они уже немного обожглись. И если они не найдут новых пунктов обвинения, то в конце концов они только пополнят боезапас Дональда Трампа.
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