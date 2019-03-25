ES: реклама велосипедных шлемов с моделями в нижнем белье задела немцев за живое

В Германии власти решили популяризовать идею ношения велосипедных шлемов с помощью рекламной кампании, на которой модели были в шлемах и в нижнем белье. Однако, как пишет Evening Standard, эта идея вызвала волну негативных откликов и обвинений в сексизме.
Рекламная кампания в Германии, пропагандирующая ношение велосипедных шлемов, вызвала недовольство немцев и обвинения в сексизме, пишет Evening Standard. Дело в том, что модели на фотографиях были только в нижнем белье и шлемах.
Так, например, на одном из плакатов изображена модель и сделана подпись: «Выглядит х****во. Но спасёт мне жизнь». На другом пара лежит в постели в белье и шлемах. Эта реклама должна была появиться на рекламных щитах, но женское крыло молодёжной коалиции Социал-демократической партии Германии потребовало от неё отказаться.
Один из лидеров движения Катя Маст назвала кампанию «неприятной, безвкусной и сексистской»: «Полуголые женщины и мужчины не должны красоваться на рекламных щитах за деньги налогоплательщиков».
Против такой рекламы выступила и министр Германии по делам семьи. Она выложила на своей странице в Facebook фото, на котором она в официальном костюме на велосипеде и в шлеме, с подписью, обращённой к министру транспорта: «Дорогой Андреас Шойер: полностью одетая тоже хорошо смотрюсь в шлеме!»
Официальный представитель министра транспорта выступил в защиту кампании, заявив, что она нацелена на молодую аудиторию, которая не хочет носить шлем по эстетическим причинам. «Хоть мы и понимаем доводы против, но нас интересует результат. Фотографии привлекают внимание к нашей кампании и таким образом могут спасти жизни», — заявил он.
Между тем другой немецкий политик отметил, что на фотографиях есть и мужчины, а значит, это нельзя назвать сексизмом, пишет Evening Standard.
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