Evening Standard Оригинал

ES: реклама велосипедных шлемов с моделями в нижнем белье задела немцев за живое

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Германии власти решили популяризовать идею ношения велосипедных шлемов с помощью рекламной кампании, на которой модели были в шлемах и в нижнем белье. Однако, как пишет Evening Standard, эта идея вызвала волну негативных откликов и обвинений в сексизме.
ES: реклама велосипедных шлемов с моделями в нижнем белье задела немцев за живое
Twitter
Рекламная кампания в Германии, пропагандирующая ношение велосипедных шлемов, вызвала недовольство немцев и обвинения в сексизме, пишет Evening Standard. Дело в том, что модели на фотографиях были только в нижнем белье и шлемах.
 
Так, например, на одном из плакатов изображена модель и сделана подпись: «Выглядит х****во. Но спасёт мне жизнь». На другом пара лежит в постели в белье и шлемах. Эта реклама должна была появиться на рекламных щитах, но женское крыло молодёжной коалиции Социал-демократической партии Германии потребовало от неё отказаться.
 
 
 
Один из лидеров движения Катя Маст назвала кампанию «неприятной, безвкусной и сексистской»: «Полуголые женщины и мужчины не должны красоваться на рекламных щитах за деньги налогоплательщиков».
 
Против такой рекламы выступила и министр Германии по делам семьи. Она выложила на своей странице в Facebook фото, на котором она в официальном костюме на велосипеде и в шлеме, с подписью, обращённой к министру транспорта: «Дорогой Андреас Шойер: полностью одетая тоже хорошо смотрюсь в шлеме!»
 
Официальный представитель министра транспорта выступил в защиту кампании, заявив, что она нацелена на молодую аудиторию, которая не хочет носить шлем по эстетическим причинам. «Хоть мы и понимаем доводы против, но нас интересует результат. Фотографии привлекают внимание к нашей кампании и таким образом могут спасти жизни», — заявил он.

Между тем другой немецкий политик отметил, что на фотографиях есть и мужчины, а значит, это нельзя назвать сексизмом, пишет Evening Standard. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Evening Standard Великобритания Европа
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