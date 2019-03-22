Independent: в США призывают запретить ношение армейского оружия по примеру Новой Зеландии

Сенатор-демократ Берни Сандерс, а также ряд других деятелей призвали по примеру Новой Зеландии запретить ношение армейских типов оружия в США, сообщает The Independent. Согласно данным, приводимым изданием, за 2017 год, жертвами насилия с применением огнестрельного оружия на территории Америки стали 35 тыс. человек. Тем не менее попытки запретить отдельные виды оружия пока безрезультатны — это связано в том числе с лобби Национальной стрелковой ассоциации.

Сенатор Берни Сандерс призвал США последовать примеру Новой Зеландии и запретить ношение армейского и полуавтоматического оружия, пишет The Independent. Издание напоминает, что новозеландское правительство приняло такое решение через несколько дней после стрельбы в мечети, унёсшей жизни 50 человек.

«Вот какими должны быть меры по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия», — написал Сандерс у себя в Twitter.

«Все типы полуавтоматического оружия, использованные в ходе террористической атаки в минувшую пятницу, будут запрещены», — приводит издание слова новозеландского премьера Джасинды Ардерн. Как сообщает The Independent, запрет коснётся полуавтоматических винтовок и дробовиков с магазином более чем на пять патронов, а также приспособлений, используемых для переделки обычного оружия в «армейское».

Издание отмечает, что быстрые действия новозеландского правительства резко контрастируют с неубедительными попытками запретить подобные типы оружия в США, где за 2017 год жертвами насилия с применением огнестрельного оружия стали 35 тыс. человек. Сторонники запрета ссылаются на лобби Национальной стрелковой ассоциации, тратящей миллионы долларов на поддержку политиков, придерживающихся её повестки. Согласно данным, приводимым The Independent, ассоциация потратила $55 млн в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Как информирует издание, не только Берни Сандерс «ухватился» за пример Новой Зеландии: Крис Браун, президент «Кампании Брэди», давно выступающей за контроль над оружием, заявила, что действия Веллингтона являются образцом того, что происходит, когда политические лидеры принимают реальные меры. Своё мнение по поводу произошедшего высказала также и студенческая группа «Марш за наши жизни»»: «Ни одно сообщество не должно испытать на себе потери, чинимые огнестрельным оружием».