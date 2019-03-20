112: украинская космонавтика прирастёт нигерийским партнёром

Украина собирается сотрудничать с Нигерией в сфере исследования космоса. Как передаёт «112 Украина», планируется, что страны будут заниматься исследованием космического пространства, дистанционным зондированием Земли, а также проводить совместную разработку космических аппаратов.
Украина планирует заключить с Нигерией меморандум о сотрудничестве в сфере исследования космоса. Как пишет «112 Украина», об этом говорится в распоряжении украинского кабинета министров.
Проект меморандума уже был одобрен кабмином. Председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко уполномочен его подписать.
Согласно документу, Украина начнёт сотрудничество с Нигерией с целью проведения исследований космического пространства, в том числе астрофизических и планетарных, дистанционного зондирования Земли, в сферах космической метеорологии, спутниковой навигации и космических коммуникаций. Также планируется проводить совместную разработку космических аппаратов.
Ожидается, что подписание меморандума поспособствует продвижению украинской космической отрасли на мировых рынках и привлечёт иностранные инвестиции.
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