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112: украинская космонавтика прирастёт нигерийским партнёром

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина собирается сотрудничать с Нигерией в сфере исследования космоса. Как передаёт «112 Украина», планируется, что страны будут заниматься исследованием космического пространства, дистанционным зондированием Земли, а также проводить совместную разработку космических аппаратов.
112: украинская космонавтика прирастёт нигерийским партнёром
Reuters
Украина планирует заключить с Нигерией меморандум о сотрудничестве в сфере исследования космоса. Как пишет «112 Украина», об этом говорится в распоряжении украинского кабинета министров.
 
Проект меморандума уже был одобрен кабмином. Председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко уполномочен его подписать.
 
Согласно документу, Украина начнёт сотрудничество с Нигерией с целью проведения исследований космического пространства, в том числе астрофизических и планетарных, дистанционного зондирования Земли, в сферах космической метеорологии, спутниковой навигации и космических коммуникаций. Также планируется проводить совместную разработку космических аппаратов.
 
Ожидается, что подписание меморандума поспособствует продвижению украинской космической отрасли на мировых рынках и привлечёт иностранные инвестиции. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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112 Украина Украина Европа
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