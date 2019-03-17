Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: фестиваль BoogelWoogel в Сочи превратился в яркое зрелище, несмотря на непогоду

Материал представлен в переводе ИноТВ
Гостей ежегодного фестиваля BoogelWoogel в Сочи ждало «яркое зрелище», передаёт Süddeutsche Zeitung. Несмотря на туман, холод и дождь, около 800 участников попытались побить мировой рекорд по количеству людей в купальных костюмах на горнолыжной трассе и при этом получили огромное удовольствие, отмечается в видеосюжете на сайте немецкого издания.

Хоть в субботу из-за тумана, холода и дождя видимость была так себе, зрелище было яркое.

В рамках ежегодного фестиваля BoogelWoogel около 800 участников собрались на горнолыжных трассах российского курорта «Роза утор». Несмотря на плохую погоду, восторга любителям активного отдыха было не занимать.

УЧАСТНИЦА: Ну, блин, если честно, то из-за дождя я вообще не хотела приходить. Но мне понравилось! Я думала, что будет опасно, потому что пришло очень много людей. Всё, однако, было здорово!

УЧАСТНИК: Это невероятно, эмоции зашкаливают! Даже такая погода не помешала нам это сделать. Вот. Еееее!

Горнолыжный курорт расположился на восточном побережье Чёрного моря, где в 2014 году прошли Олимпийские игры. Несмотря на то что попытка установить новый мировой рекорд по количеству людей в купальных костюмах на горнолыжной трассе не удалась, участники получили огромное удовольствие, ведь попытаться ещё раз можно и в следующем году.

Дата публикации 17 марта 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Süddeutsche Zeitung Германия Европа
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