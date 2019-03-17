SZ: фестиваль BoogelWoogel в Сочи превратился в яркое зрелище, несмотря на непогоду

22:57
Хет-трик Родригеса помог «Баварии» разгромить «Майнц» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Майнцом» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
22:51
Порошенко допустил прогресс по вопросу миротворцев в Донбассе после выборов
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил, что сразу после выборов может начаться прогресс по вопросу размещения миротворцев в Донбассе.
22:44
«Лейкерс» проиграл «Никсу» в матче НБА, несмотря на 33 очка Джеймса
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
22:35
Два человека пострадали в результате взрыва в Лос-Анджелесе
Два человека получили травмы в результате взрыва в Лос-Анджелесе, произошедшего из-за возгорания грузовика с цистерной топлива.
22:29
Глушаков заявил, что готов встретиться с фанатами «Спартака» и урегулировать все вопросы
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что готов встретиться с болельщиками команды и уладить с ними конфликт.
22:23
Тимошенко заявила о намерении заключить с МВФ новую программу
Кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах намерена заключить с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу сотрудничества.
22:12
Семак заявил, что у него есть много вопросов к арбитру матча «Спартак» — «Зенит»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него есть вопросы к судейству матча с московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:12
Число задержанных участников протеста в Белграде достигло семи
Число задержанных по делу о беспорядках в телецентре в Белграде достигло семи. Как отметили в полиции, двое нарушителей принесли в здание телецентра бензопилу и размахивали ей перед журналистами.
22:08
Кононов прокомментировал ничью с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал ничейный исход матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:59
СМИ: Россия и США намерены провести совместное моделирование полёта на Луну
Российская и американская стороны собираются 19 марта запустить совместный экспериментальный проект SIRIUS по моделированию полёта на Луну и изучению поверхности спутника для строительства базы.
21:55
Семак заявил, что «Зенит» недоволен ничьей в матче РПЛ со «Спартаком»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча с московским «Спартаком» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:46
В Сочи совершил посадку самолёт с неисправностью крыла
В международном аэропорту Сочи совершил посадку пассажирский самолёт Boeing 737-800, у которого была выявлена проблема с механизацией крыла.
21:45
Глушаков: и «Спартак», и «Зенит» заслужили голы, дерби удалось
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничейный исход матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:36
Вучич заявил о готовности реагировать на насилие со стороны протестующих
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что демонстранты имеют право выражать своё мнение, но делать это без насилия, иначе власти будут вынуждены реагировать.
21:27
«Челси» проиграл «Эвертону» в матче 31-го тура АПЛ
Лондонский «Челси» потерпел поражение от ливерпульского «Эвертона» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:25
В центре Москвы проверяют бизнес-центр после сообщения о минировании
Специалисты проверяют помещения бизнес-центра «Фабрика Станиславского» в центре Москвы после сообщения о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
21:21
Семак заявил, что арбитр должен был назначить пенальти за фол на Дзюбе
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с падением Артёма Дзюбы в штрафной московского «Спартака» во время матча команд в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:12
В Алжире начались консультации по формированию правительства
Премьер-министр Алжира Нуреддин Бедуи начал консультации по формированию нового правительства.
21:10
Туктамышева заявила, что у них с Медведевой нет недопонимания
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что их взаимоотношения с Евгенией Медведевой не изменились после оглашения состава сборной России на чемпионат мира.
21:01
Саудовская Аравия снизит экспорт нефти в марте и апреле
Саудовская Аравия сократит экспорт нефти до отметки ниже 7 млн баррелей в сутки в марте и апреле на фоне снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+.
20:57
«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в центральном матче 20-го тура РПЛ
Московский «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:51
Фуркад впервые за десять лет не завоевал медалей на чемпионате мира
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад впервые за десять лет не завоевал ни одной медали на чемпионате мира по биатлону.
20:50
Один ребёнок пострадал в результате взрыва мины в Сирии
В сирийской провинции Хама ребёнок получил ранение в результате взрыва мины.
20:43
Стало известно, когда «Тоттенхэм» сыграет первый матч на новом стадионе
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил, что сыграет на новом стадионе в нынешнем сезоне.
20:41
Определились полуфинальные пары Кубка Англии по футболу
Состоялась жеребьёвка стадии 1/2 финала Кубка Англии по футболу.
20:35
«Севилья» победила «Эспаньол» в матче Примеры благодаря голу Бен-Йеддера
«Севилья» одержала победу над барселонским клубом «Эспаньол» в матче 28-го тура испанской Примеры.
20:28
Министр нефти Венесуэлы приедет в Москву на открытие офиса PDVSA
Министр нефти Венесуэлы, глава PDVSA Мануэль Кеведо планирует приехать в Москву для открытия офиса PDVSA и встречи с министром энергетики России Александром Новаком и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
20:28
Главный тренер ЦСКА высказался о травме Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо»
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал повреждение игрока своей команды Кирилла Капризова, которое он получил в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным «Динамо».
20:26
СБР не будет штрафовать Гараничева за отказ от выступления в эстафете на ЧМ
Союз биатлонистов России (СБР) не намерен применять санкции с Евгению Гараничеву за отказ от выступления в эстафетной гонке в рамках чемпионата мира в шведском Эстерсунде.
20:15
На Украине мужчина бросил гранату в полицейских
В Днепропетровской области Украины мужчина бросил гранату в сторону полицейских.
20:10
Каррера присутствует на матче 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»
Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера присутствует на матче красно-белых с петербургским «Зенитом», который проходит в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:05
Глава СБР оценил выступление сборной России на ЧМ в Эстерсунде
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
20:03
Данные бортовых самописцев указывают на сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии
Данные, полученные с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8, указывают на то, что произошедшая трагедия похожа на крушение аналогичного лайнера в Индонезии в октябре 2018 года.
19:59
Хованцев останется главным тренером сборной России по биатлону минимум до ОИ-2022
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что намерен оставить Анатолия Хованцева на посту главного тренера национальной команды.
19:58
В Белом доме предостерегли КНДР от возвращения к ракетным испытаниям
Возвращение КНДР к ракетным испытаниям будет расценено Соединёнными Штатами как злоупотребление доверием, заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни.
19:50
Сборная России по биатлону показала лучший результат на ЧМ с 2011 года
Сборная России заняла седьмое место в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
19:46
Несколько человек пострадали в результате взрыва в Лос-Анджелесе
Несколько человек получили ранения в результате взрыва в Лос-Анджелесе, причиной которого, по предварительным данным, стала утечка газа.
19:43
Мусаев считает, что пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Локомотивом» был назначен неверно
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался недоволен работой арбитра в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом», в котором краснодарский клуб потерпел поражение.
19:38
Российские кёрлингистки проиграли команде Южной Кореи на чемпионате мира в Силькеборге
Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Южной Кореи в третьем матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.
19:37
Сирия потребовала от Запада компенсацию за последствия вооружённого вмешательства
В МИД Сирии заявили, что стране не нужна помощь от государств Запада в послевоенной реконструкции, однако Дамаск требует выплатить компенсацию за нанесённый урон в результате вооружённого вмешательства коалиции во главе с США.
19:29
Гараничев отказался общаться с прессой после масс-старта на ЧМ в Эстерсунде
Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался общаться с представителями СМИ после завершения гонки на 15 км с общим стартом на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
19:28
Мяч Глушакова в ворота «Зенита» стал для «Спартака» 1500-м голом в чемпионатах России
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» забил 1500-й мяч красно-белых в чемпионатах страны.
19:24
Сёмин считает, что матч с «Краснодаром» стал одним из лучших в сезоне для «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:22
«Локомотив» сократил отставание в серии второго раунда плей-офф КХЛ, обыграв СКА
Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:22
Савченко прокомментировала ход президентской кампании на Украине
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прокомментировала ход президентской кампании в стране.
19:18
ЦСКА обыграл «Динамо» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Динамо» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:13
Болтон назвал причину осложнения процесса переговоров США и России
Заявления оппонентов президента США Дональда Трампа о его «сговоре с Россией» осложняют урегулирование отношений между Вашингтоном и Москвой.
19:07
«Ливерпуль» вырвал победу над «Фулхэмом» в 31-м туре АПЛ
«Ливерпуль» на выезде обыграл лондонский «Фулхэм» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
19:02
Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае
Российский министр энергетики Александр Новак отметил, что для определения следующих шагов ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке будет приемлемо провести переговоры в мае.
19:01
Биатлонистка Юрлова-Перхт призналась, что думала завершить спортивную карьеру после 2018 года
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.