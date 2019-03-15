1+1: перед выборами Украина усилит охрану границ

В период проведения президентских выборов Украина усилит охрану государственной границы. Как передаёт «1+1», цель данных мероприятий — недопущение дестабилизации ситуации и проникновения в страну потенциальных провокаторов.

На время выборов украинские пограничники усилят охрану государственной границы. Они будут дежурить вместе с сотрудниками национальной полиции и в три раза увеличат количество людей для патрулирования. Цель этого — недопущение провокаций. Самое большое внимание будет уделяться границам с Россией, оккупированному Крыму* и части Молдавии.

Пограничники уверяют, что сейчас участились переходы границы завербованными людьми для дестабилизации. Этой ночью был задержан житель Херсонской области, который пересекал границу с Крымом, а до этого воевал на стороне боевиков и даже имеет от них награды.

Всего с начала года были задержаны 50 потенциальных провокаторов.

ОЛЕГ СЛОБОДЯН, помощник главы Государственной пограничной службы: Цель мер усиления — недопущение провокаций на государственной границе, провоза оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора. Активная фаза усиления системы охраны границы начнётся уже на следующей неделе.

Дата выхода в эфир 15 марта 2019 года.