Washington Post: Пентагон запланировал испытания двух ракет, запрещённых в рамках ДРСМД

Пентагон собирается проводить испытания ракет, запрещённых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет The Washington Post. Всё идёт к тому, что данное соглашение этим летом будет официально расторгнуто.

Президент США Дональд Трамп пока приостановил участие Вашингтона в ДРСМД, заявив о нарушениях с российской стороны, говорится в статье.

Американское оборонное ведомство планируют уже в августе провести испытания крылатой ракеты наземного базирования с радиусом действий 600 миль, а в ноябре — баллистическую ракету с дальностью полёта от 1800 до 2500 миль, указывает издание со ссылкой на анонимные источники в Министерстве обороны США.

Испытания, производство и развёртывание ракет с подобным радиусом действия запрещены, согласно условиям ДРСМД.

Однако Трамп 1 февраля приостановил участие США в этом договоре. Таким образом стартовал полугодовой период ожидания, по окончании которого соглашение будет полностью расторгнуто.

Начиная с этого момента, Вашингтон и Москва смогут свободно проводить испытания, производить и размещать ракеты средней и меньшей дальности, что в течение последних 30 лет было запрещено.

Россия приостановила своё участие в ДРСМД после того, как на этот шаг пошёл Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин пообещал, что разместит в Европе ракеты средней и меньшей дальности только в том случае, если это сделают США.

Между тем Вашингтон заявляет, что Москва уже размещает ракеты, которые нарушают данное соглашение. Россия эти обвинения в свой адрес отвергает, сообщает The Washington Post.