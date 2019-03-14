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Washington Post: Пентагон запланировал испытания двух ракет, запрещённых в рамках ДРСМД

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В августе этого года, когда ДРСМД будет окончательно расторгнут, Пентагон намерен провести испытание запрещённой этим договором ракеты с дальностью полёта 600 миль, пишет The Washington Post. А в ноябре оборонное ведомство намерено испытать уже баллистическую ракету с радиусом действия от 1800 до 2500 миль, говорится в статье.
Washington Post: Пентагон запланировал испытания двух ракет, запрещённых в рамках ДРСМД
Reuters
Пентагон собирается проводить испытания ракет, запрещённых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет The Washington Post. Всё идёт к тому, что данное соглашение этим летом будет официально расторгнуто.
 
Президент США Дональд Трамп пока приостановил участие Вашингтона в ДРСМД, заявив о нарушениях с российской стороны, говорится в статье.
 
Американское оборонное ведомство планируют уже в августе провести испытания крылатой ракеты наземного базирования с радиусом действий 600 миль, а в ноябре — баллистическую ракету с дальностью полёта от 1800 до 2500 миль, указывает издание со ссылкой на анонимные источники в Министерстве обороны США.
 
Испытания, производство и развёртывание ракет с подобным радиусом действия запрещены, согласно условиям ДРСМД.
 
Однако Трамп 1 февраля приостановил участие США в этом договоре. Таким образом стартовал полугодовой период ожидания, по окончании которого соглашение будет полностью расторгнуто.
 
Начиная с этого момента, Вашингтон и Москва смогут свободно проводить испытания, производить и размещать ракеты средней и меньшей дальности, что в течение последних 30 лет было запрещено.
 
Россия приостановила своё участие в ДРСМД после того, как на этот шаг пошёл Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин пообещал, что разместит в Европе ракеты средней и меньшей дальности только в том случае, если это сделают США.
 
Между тем Вашингтон заявляет, что Москва уже размещает ракеты, которые нарушают данное соглашение. Россия эти обвинения в свой адрес отвергает, сообщает The Washington Post.
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источник
Washington Post США Северная Америка
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