CNN: Трампу собрали свою библиотеку твитов, и она постоянно пополняется

Журналисты «Дневного шоу с Тревором Ноа» исследовали твиты Дональда Трампа и отобрали самые яркие, составив из них целую экспозицию, передаёт CNN. Посетители выставки могут даже представить себя американским президентом, который среди ночи пишет твит про Ким Чен Ына.

ДЖЕЙК ТЭППЕР, ведущий: Твиты президента во всей их красе выставлены напоказ на фестивале South by Southwest.

В библиотеке твитов президента Дональда Трампа, представленной на фестивале South by Southwest, экспонаты постоянно обновляются….

РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ, корреспондент «Дневного шоу с Тревором Ноа»: Вот сейчас придёт новый твит, я в ожидании.

…После каждых 280 знаков, которые взбредут в голову президента.

ДЕЗИ ЛАЙДИК, корреспондент «Дневного шоу с Тревором Ноа»: Многие забывают про «ненавистников и лузеров», но он никогда про них не забудет.

РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: «С Днём отца всех! Даже ненавистников и лузеров».

Журналисты «Дневного шоу с Тревором Ноа» на Comedy Central погрузились в твиты президента Трампа и выделили избранные. Сюда вошёл и твит в честь 5 мая с тарелкой тако, где президент говорил о своей любви к испаноговорящим и при этом рекламировал гриль в Trump Tower.

И оформленный должным образом в золотую рамку шедевр — твит про covfefe.

РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Мы знаем, что он любит золото…

Посетители выставки могут представить, как они сами пишут твит на золотом президентском троне.

РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Посмотрите, я — Дональд Трамп. Два часа ночи. «Бла-бла-бла … Ким Чен Ын».

Или взять планшет и придумать новое характерное прозвище.

РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: прозвище Джейка Тэппера в «генераторе Трампа» будет … «мороженка Джейк Тэппер»*.

Тревор Ноа считает, что твиты президента Трампа — вот ключ к его привлекательности.

ТРЕВОР НОА, ведущий «Дневного шоу»: Трамп со своими твитами кажется практически гением. Ведь есть твиты, которые он писал про будущее, и они сбылись, он предсказывал вещи. Мы его не ценим!

ДЖЕЙК ТЭППЕР: Но вообще это были твиты про него самого.

ТРЕВОР НОА: Да, но я считаю, это гениально. Писать про себя как будущего президента, и потом это сбывается. Нам нужно ценить это, пока не поздно.

Этот журналист «Дневного шоу» считает, что президенту такое внимание польстит, но не удивит его.

РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Ни у Обамы, ни у Рейгана не было библиотеки твитов.

ДЕЗИ ЛАЙДИК: Нет, Трамп — победитель, он и получает библиотеку твитов.

Так станут ли они голосовать за президента, чтобы он ещё четыре года давал им материал? Вряд ли.

РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Я буду продолжать работать корреспондентом «Дневного шоу», где мы будем шутить про Бето О'Рурка или Камалу Харрис, это весело.

ДЕЗИ ЛАЙДИК: Нам нравится докручивать эти шутки.

РОЙ ВУД — МЛАДШИЙ: Я буду писать даже шутки про Кори Букера, если придётся.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 марта 2019 года.

*Mr Whippy — компания по производству мороженого, с рожком которого сравнивают причёску Дональда Трампа (прим. ИноТВ).